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Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut

Radu Constantin Publicat: 17 iulie 2026, 9:45

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Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut

Adrian Șut, în timpul unui antrenament la Al-Ain / Facebook Al-Ain

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Acum este clar, Adrian Șut nu mai intră în planurile celor de la Al-Alin. El nu a mai fost luat în cantonamentul de vară al echipei, care va avea loc în Spania și Maroc.

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Vestea vine la scurt timp, după ce presa din Golf anunţa că se doreşte transferul lui Adrian Şut în această vară, iar o posibilă destinaţie este Al-Shabab.

Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB.

Și Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru mijlocaş, dar acesta nu-şi doreşte o revenire în fotbalul românesc, în contextul în care salariul lui se ridică la 1 milion de euro.

Recent, Gigi Becali declara că Șut este o variantă pentru FCSB.

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”Lasă, că și Șut am auzit că prin Arabia… Acum, la vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu s-a acomodat. Eu nu vreau ca Șut, vreau unul mai iute, mai rapid”, a anunțat la momentul respectiv Gigi Becali.

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