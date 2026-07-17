Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut

Acum este clar, Adrian Șut nu mai intră în planurile celor de la Al-Alin. El nu a mai fost luat în cantonamentul de vară al echipei, care va avea loc în Spania și Maroc.
Vestea vine la scurt timp, după ce presa din Golf anunţa că se doreşte transferul lui Adrian Şut în această vară, iar o posibilă destinaţie este Al-Shabab.
Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB.
Și Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru mijlocaş, dar acesta nu-şi doreşte o revenire în fotbalul românesc, în contextul în care salariul lui se ridică la 1 milion de euro.
Recent, Gigi Becali declara că Șut este o variantă pentru FCSB.
”Lasă, că și Șut am auzit că prin Arabia… Acum, la vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu s-a acomodat. Eu nu vreau ca Șut, vreau unul mai iute, mai rapid”, a anunțat la momentul respectiv Gigi Becali.
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