Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut

Acum este clar, Adrian Șut nu mai intră în planurile celor de la Al-Alin. El nu a mai fost luat în cantonamentul de vară al echipei, care va avea loc în Spania și Maroc.

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Vestea vine la scurt timp, după ce presa din Golf anunţa că se doreşte transferul lui Adrian Şut în această vară, iar o posibilă destinaţie este Al-Shabab.

Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB.

Și Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru mijlocaş, dar acesta nu-şi doreşte o revenire în fotbalul românesc, în contextul în care salariul lui se ridică la 1 milion de euro.

Recent, Gigi Becali declara că Șut este o variantă pentru FCSB.