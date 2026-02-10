Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia

Cupa României | Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia

Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 23:05

Comentarii
Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia

Andrei Borza la meciul cu CFR Cluj / SPORT PICTURES

Rapidul a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă avea nevoie de victorie pentru a urca peste ardeleni în clasament.

După fluierul final, unii dintre jucătorii giuleștenilor au fost afectați de ratarea obiectivului, iar emoțiile i-au copleșit. Cel mai afectat a fost fundașul Andrei Borza.

Andrei Borza, copleșit de eliminarea din Cupa României

Costel Gâlcă a ratat primul obiectiv în calitate de antrenor principal al Rapidului, echipa sa fiind eliminată din Cupa României încă din faza grupelor.

Deși a fost aproape cel mai bun prim 11 în Gruia, giuleștenii au produs pericol la poarta adversară doar după ce ardelenii au deschis scorul prin Meriton Korenica.

După fluierul final, jucătorii Rapidului nu și-au putut ascunde dezamăgirea, cel mai afectat de acest „eșec” fiind Andrei Borza. Puștiul din defensiva alb-vișinie a fost surprins în lacrimi pe teren.

Andrei Borza, la finalul meciului cu CFR Cluj / Captură Digi Sport
Andrei Borza, la finalul meciului cu CFR Cluj / Captură Digi Sport
