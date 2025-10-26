Gestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), l-a ţinut pe teren pe Ştefan Baiaram (22 de ani) până în minutul 86 al meciului cu Metaloglobus. Monday Etim l-a schimbat pe Baiaram.

După ce l-a schimbat, Mirel Rădoi l-a bătut uşor pe umăr pe Ştefan Baiaram, semn că tensiunile dintre cei doi s-au stins.

Mirel Rădoi l-a bătut uşor pe umăr pe Baiaram după ce l-a schimbat

De altfel, în ciuda ratărilor uriaşe ale lui Baiaram, Rădoi l-a păstrat pe teren cu Metaloglobus până aproape de fluierul de final.

Universitatea Craiova a ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1. Oltenii au egalat la puncte, 28, formaţiile aflate pe primele două poziţii, Botoşani şi Rapid. Acestea însă au un meci mai puţin disputat faţă de Craiova.

Mirel Rădoi l-a exclus din lot pe Baiaram înaintea meciului Craiovei cu Noah, din Conference League. Fără Baiaram, aflat în tribună, Craiova a făcut 1-1 cu Noah. Rădoi explica ulterior că Baiaram a trântit uşa după ce Rădoi a anunţat primul 11 al Craiovei cu Noah, din care nu făcea parte. Baiaram era unul dintre preferaţii lui Mirel Rădoi, antrenorul român făcându-i anterior cadou tânărului jucător de 22 de ani un ceas de lux, în valoare de 18.000 de euro.