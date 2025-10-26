Gestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
26 octombrie 2025, 16:08

Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi după schimbare / captura digisport.ro

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), l-a ţinut pe teren pe Ştefan Baiaram (22 de ani) până în minutul 86 al meciului cu Metaloglobus. Monday Etim l-a schimbat pe Baiaram.

După ce l-a schimbat, Mirel Rădoi l-a bătut uşor pe umăr pe Ştefan Baiaram, semn că tensiunile dintre cei doi s-au stins.

De altfel, în ciuda ratărilor uriaşe ale lui Baiaram, Rădoi l-a păstrat pe teren cu Metaloglobus până aproape de fluierul de final.

Universitatea Craiova a ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1. Oltenii au egalat la puncte, 28, formaţiile aflate pe primele două poziţii, Botoşani şi Rapid. Acestea însă au un meci mai puţin disputat faţă de Craiova.

Mirel Rădoi l-a exclus din lot pe Baiaram înaintea meciului Craiovei cu Noah, din Conference League. Fără Baiaram, aflat în tribună, Craiova a făcut 1-1 cu Noah. Rădoi explica ulterior că Baiaram a trântit uşa după ce Rădoi a anunţat primul 11 al Craiovei cu Noah, din care nu făcea parte. Baiaram era unul dintre preferaţii lui Mirel Rădoi, antrenorul român făcându-i anterior cadou tânărului jucător de 22 de ani un ceas de lux, în valoare de 18.000 de euro.

Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0

Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a din Liga 1.

Bucureştenii au avut prima şansă de gol a partidei, în minutul 4, odată cu şutul lui Ely Fernandes. Baiaram a cerut penalti în minutul 20, apoi a şutat slab dintr-o poziţie foarte bună, în minutul 32. Tot Baiaram a încercat o scăriţă prin care să-l învingă pe Gavrilaş, în minutul 60, pentru ca în minutul 62, Gavrilaş să respingă incredibil la şutul lui Nsimba, mingea a revenit la atacantul francez care a trimis în bară. În minutul 80 Baiaram a şutat pe lângă poartă, dintr-o poziţie excelentă, ratând o ocazie uriaşă. Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0 şi oltenii sunt pe locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte. Metaloglobus are 7 puncte şi e ultima.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia, A. Camara, Caramalău, A. Sava, Aggoun – Abbey (Milea 67), Sabater, Ubbink (Zakir 63) – Huiban (Visic 75), Ely Fernandes (Ad. Sîrbu 63). ANTRENOR: Mihai Teja

Incident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşinăIncident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşină
UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, V. Mogoş, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 76), T. Băluţă, Houri (Cicâldău 68), Fl. Ştefan (Bancu 68) – Nsimba (Al Hamlawi 67), Baiaram (Etim 86). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ubbink 15, D. Irimia 45+1 / Mirel Rădoi 90+4

Arbitri: Gabriel Mihuleac – Adrian Vornicu, Alexandru Vişan

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Sebastian Gheorghe

