Metaloglobus - Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc - Antena Sport

Meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova este în format LIVE SCORE, de la ora 14:00, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie echipa lui Mirel Rădoi ar trece pe primul loc. Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu numai 6 puncte după 13 etape disputate. Metaloglobus a obţinut o singură victorie în acest sezon, complet surprinzător, în meciul cu campioana României, FCSB.
Înaintea acestui meci Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 27 de puncte. Atmosfera nu e una prea bună în tabăra Universităţii Craiova, după ce Mirel Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram la meciul oltenilor cu Noah, 1-1, din Conference League. Rădoi a explicat că Baiaram a trântit uşa după ce el a comunicat echipa de start cu Noah, din care vedeta oltenilor nu făcea parte.
Metaloglobus – Universitatea Craiova LIVE SCORE
Echipele de start:
Metaloglobus: Gavrilaș – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes Antrenor: Mihai Teja
Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Mora, D. Matei, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – Nsimba, Baiaram Antrenor: Mirel Rădoi
Meciul dintre Metaloglobus şi Universitatea Craiova va fi primul între cele două echipe. Formaţia lui Mihai Teja este nou-promovată în Liga 1. Ea a reuşit promovarea cu Ianis Zicu pe bancă. Tehnicianul este în prezent la Farul, echipă cu care a semnat după ce a dus-o pe Metaloglobus în Liga 1.
După două înfrângeri, cu 0-2 şi cu 0-4, cu Botoşani, respectiv Oţelul, Metaloglobus a produs şocul campionatului, învingând-o pe FCSB cu 2-1. A fost prima victorie a formaţiei bucureştene în Liga 1.
Universitatea Craiova vine după o înfrângere în derby cu FCSB, 0-1 şi după o victorie cu 3-1, acasă, cu Unirea Slobozia. După partida cu Slobozia a urmat remiza din Conference League cu Noah, 1-1.
