Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Metaloglobus - Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc

Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 11:52

Comentarii
Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc

Mirel Rădoi, în timpul unui meci al Universităţii Craiova / Sport Pictures

Meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova este în format LIVE SCORE, de la ora 14:00, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie echipa lui Mirel Rădoi ar trece pe primul loc. Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu numai 6 puncte după 13 etape disputate. Metaloglobus a obţinut o singură victorie în acest sezon, complet surprinzător, în meciul cu campioana României, FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 27 de puncte. Atmosfera nu e una prea bună în tabăra Universităţii Craiova, după ce Mirel Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram la meciul oltenilor cu Noah, 1-1, din Conference League. Rădoi a explicat că Baiaram a trântit uşa după ce el a comunicat echipa de start cu Noah, din care vedeta oltenilor nu făcea parte.

Metaloglobus – Universitatea Craiova LIVE SCORE

Echipele de start:

Metaloglobus: Gavrilaș – D. Irimia, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink – Huiban, Ely Fernandes Antrenor: Mihai Teja

Universitatea Craiova: Isenko – A. Rus, Screciu, Romanchuk – Mora, D. Matei, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – Nsimba, Baiaram Antrenor: Mirel Rădoi

Reclamă
Reclamă

Meciul dintre Metaloglobus şi Universitatea Craiova va fi primul între cele două echipe. Formaţia lui Mihai Teja este nou-promovată în Liga 1. Ea a reuşit promovarea cu Ianis Zicu pe bancă. Tehnicianul este în prezent la Farul, echipă cu care a semnat după ce a dus-o pe Metaloglobus în Liga 1.

După două înfrângeri, cu 0-2 şi cu 0-4, cu Botoşani, respectiv Oţelul, Metaloglobus a produs şocul campionatului, învingând-o pe FCSB cu 2-1. A fost prima victorie a formaţiei bucureştene în Liga 1.

Universitatea Craiova vine după o înfrângere în derby cu FCSB, 0-1 şi după o victorie cu 3-1, acasă, cu Unirea Slobozia. După partida cu Slobozia a urmat remiza din Conference League cu Noah, 1-1.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
11:52
Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: “Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri”
11:28
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!
11:16
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
11:06
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială
10:24
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali
9:49
Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter: “Ca antrenor, nu aş permite aşa ceva. Asta e diferenţa dintre noi”
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Mexicului. Cursa începe la 21:45 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 4 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene