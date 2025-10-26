Metaloglobus - Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc - Antena Sport

Înaintea acestui meci Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 27 de puncte. Atmosfera nu e una prea bună în tabăra Universităţii Craiova, după ce Mirel Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram la meciul oltenilor cu Noah, 1-1, din Conference League. Rădoi a explicat că Baiaram a trântit uşa după ce el a comunicat echipa de start cu Noah, din care vedeta oltenilor nu făcea parte.

Meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova este în format LIVE SCORE, de la ora 14:00, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie echipa lui Mirel Rădoi ar trece pe primul loc. Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu numai 6 puncte după 13 etape disputate. Metaloglobus a obţinut o singură victorie în acest sezon, complet surprinzător, în meciul cu campioana României, FCSB.

Meciul dintre Metaloglobus şi Universitatea Craiova va fi primul între cele două echipe. Formaţia lui Mihai Teja este nou-promovată în Liga 1. Ea a reuşit promovarea cu Ianis Zicu pe bancă. Tehnicianul este în prezent la Farul, echipă cu care a semnat după ce a dus-o pe Metaloglobus în Liga 1.

După două înfrângeri, cu 0-2 şi cu 0-4, cu Botoşani, respectiv Oţelul, Metaloglobus a produs şocul campionatului, învingând-o pe FCSB cu 2-1. A fost prima victorie a formaţiei bucureştene în Liga 1.

Universitatea Craiova vine după o înfrângere în derby cu FCSB, 0-1 şi după o victorie cu 3-1, acasă, cu Unirea Slobozia. După partida cu Slobozia a urmat remiza din Conference League cu Noah, 1-1.