"A fost virusat, bruiat". Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu - Antena Sport

Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre cel mai discutat subiect din tabăra ardelenilor în această vară, și anume transferul ratat al lui Louis Munteanu. Fostul oficial a venit cu detalii legate de modul în care au fost influențați atât Neluțu Varga, cât și atacantul de 23 de ani în această “telenovelă”.

Munteanu a ratat în vară șansa de a prinde transferul carierei, după ce CFR Cluj a refuzat să îl vândă în ciuda dorințelor concrete ale anumitor cluburi de a-l aduce pe fotbalistul român.

Cum a ratat Munteanu transferul de la CFR?

Subiectul a fost din nou abordat recent de Cristi Balaj, care a dezvăluit cum patronul Varga a fost convins de alte persoane că vor veni oferte și mai bune pentru atacantul sau față de cele pe care le avea pe masă. Promisiunile respective nu s-au îndeplinit, iar Balaj mărturisește că el nu a avut putere de decizie, iar finanțatorul echipei a fost cel care a avut ultimul cuvânt.

“Domnul Varga a avut lângă el multe persoane care i-au garantat că îi aduc oferte mai bune. Și cred că acesta a fost motivul principal. Chiar dacă au fost oferte bune!

Unele persoane i-au creat un mare deserviciu și au reușit să-l convingă că-i aduc oferte la acel nivel, de 18 milioane. Și-atunci noi am pierdut. N-am putut să fac față la acest subiect“, a spus inițial fostul președinte al ardelenilor, potrivit gsp.ro.