"A fost virusat, bruiat". Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu - Antena Sport

"A fost virusat, bruiat". Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu

"A fost virusat, bruiat". Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu

“A fost virusat, bruiat”. Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 18:11

A fost virusat, bruiat. Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre cel mai discutat subiect din tabăra ardelenilor în această vară, și anume transferul ratat al lui Louis Munteanu. Fostul oficial a venit cu detalii legate de modul în care au fost influențați atât Neluțu Varga, cât și atacantul de 23 de ani în această “telenovelă”.

Munteanu a ratat în vară șansa de a prinde transferul carierei, după ce CFR Cluj a refuzat să îl vândă în ciuda dorințelor concrete ale anumitor cluburi de a-l aduce pe fotbalistul român.

Cum a ratat Munteanu transferul de la CFR?

Subiectul a fost din nou abordat recent de Cristi Balaj, care a dezvăluit cum patronul Varga a fost convins de alte persoane că vor veni oferte și mai bune pentru atacantul sau față de cele pe care le avea pe masă. Promisiunile respective nu s-au îndeplinit, iar Balaj mărturisește că el nu a avut putere de decizie, iar finanțatorul echipei a fost cel care a avut ultimul cuvânt.

Domnul Varga a avut lângă el multe persoane care i-au garantat că îi aduc oferte mai bune. Și cred că acesta a fost motivul principal. Chiar dacă au fost oferte bune!

Unele persoane i-au creat un mare deserviciu și au reușit să-l convingă că-i aduc oferte la acel nivel, de 18 milioane. Și-atunci noi am pierdut. N-am putut să fac față la acest subiect“, a spus inițial fostul președinte al ardelenilor, potrivit gsp.ro.

Munteanu, mințit de impresari

Cristi Balaj a continuat și a dezvăluit cum Munteanu a fost și el influențat de impresari, astfel încât să ajungă în prezent să fie supărat pe club.

A fost sunat de impresari (n.r. Munteanu), fără să le dăm noi voie… Să-i spună că clubul nu acceptă o ofertă care nici nu există! Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare și că noi nu vrem să-l lăsăm.

Valoarea lui este aceeași. El nu prestează la fel ca și anul trecut și din cauza noastră. Când zic din cauza noastră, toți cei care am vorbit de transferuri, toți cei care am creat speranțe, toți cei care l-am amăgit, toți cei care l-am bulversat.

Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convinsOrașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins
În acest moment nu este mai slab decât anul trecut. Singura diferență este că a fost virusat, a fost bruiat. Din punct de vedere psihologic a fost incomodat“, a mai spus fostul oficial din Gruia.

Conform sursei citate anterior, singurele două oferte clare pe care CFR le-a primit pentru Munteanu au venit de la Dinamo Zagreb (8,5 milioane de euro) și de la Rennes (10 milioane).

