Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles” - Antena Sport

Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar a fost dorit, în acest sezon, și de FCSB. Gigi Becali era dispus să achite un milion de euro în schimbul mijlocașului, care ar fi venit la campioană „la pachet” cu Louis Munteanu.

Lindon Emerllahu nu a mai ajuns în cele din urmă la formația campioană, fiind dorit de o echipă din Ucraina, Polissya. Formația care ocupă locul trei în prima ligă ucraineană e gata să-i ofere lui Neluțu Varga suma de 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

Lindon Emerllahu urma să încaseze un salariu de 500.000 de euro pe sezon la Polissya, conform fanatik.ro. „Pe fir” a intrat însă și o formație din Championship, care e gata să ofere o sumă mai mare de 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

După ce inițial a anunțat că s-a înțeles cu cei de la Polissya, Neluțu Varga a confirmat interesul englezilor, mărturisind că Lindon Emerllahu va pleca la echipa care oferă mai mult în schimbul lui.

„Eu doar am spus ca suntem in discutii, pentru că par oameni seriosi si că vom lua o decizie. Englezii insistă și dau mai mult. Încă nu am luat o decizie. Eu vreau să iau mai mulți bani si englezii dau mai mult”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.