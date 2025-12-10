Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles”

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 19:17

Lindon Emerllahu, la CFR Cluj/ Profimedia

Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar a fost dorit, în acest sezon, și de FCSB. Gigi Becali era dispus să achite un milion de euro în schimbul mijlocașului, care ar fi venit la campioană „la pachet” cu Louis Munteanu. 

Lindon Emerllahu nu a mai ajuns în cele din urmă la formația campioană, fiind dorit de o echipă din Ucraina, Polissya. Formația care ocupă locul trei în prima ligă ucraineană e gata să-i ofere lui Neluțu Varga suma de 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului. 

Lindon Emerllahu urma să încaseze un salariu de 500.000 de euro pe sezon la Polissya, conform fanatik.ro. „Pe fir” a intrat însă și o formație din Championship, care e gata să ofere o sumă mai mare de 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului. 

După ce inițial a anunțat că s-a înțeles cu cei de la Polissya, Neluțu Varga a confirmat interesul englezilor, mărturisind că Lindon Emerllahu va pleca la echipa care oferă mai mult în schimbul lui. 

Eu doar am spus ca suntem in discutii, pentru că par oameni seriosi si că vom lua o decizie. Englezii insistă și dau mai mult. Încă nu am luat o decizie. Eu vreau să iau mai mulți bani si englezii dau mai mult”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro. 

Lindon Emerllahu este cotat la 1,3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Mijlocașul de 23 de ani mai are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028, el bifând 23 de meciuri pentru clujeni în acest sezon, în toate competițiile. 

