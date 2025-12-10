Mihai Stoica, nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB: „Am apreciat mult ce mi-a spus” - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce discuție a purtat cu tânărul fundaș de la Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali confirmase transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, însă mutarea a intrat în impas deoarece fundașul și-ar dori să prindă o mutare în străinătate, un club din Franța fiind cu ochii pe el.

Mihai Stoica, nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că în urmă cu ceva timp, a primit permisiunea celor de la Hermannstadt pentru a discuta cu Kevin Ciubotaru. La momentul respectiv, fundașul i-a transmis lui MM faptul că nu e pregătit să discute despre un transfer, urmând să poarte această discuție în pauza de iarnă.

Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ciubotaru, mărturisind că a apreciat replica pe care acesta i-a dat-o. Totodată, MM a dat de înțeles că mutarea nu a picat și urmează să înceapă negocierile în perioada de mercato.

„Am avut permisiunea lui Hermannstadt să dicutăm acum ceva timp, acum în jur de o lună, iar copilul a spus că nu e pregătit pentru o discuţie şi că vom discuta după ce se termină prima parte a sezonului.