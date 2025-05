Gică Craioveanu a anunţat calitatea uriaşă pe care o are vedeta Universităţii Craiova, pe care Mihai Rotaru cere o avere - Antena Sport

Ştefan Baiaram va intra la finalul sezonului în ultimul an de contract cu Universitatea Craiova şi forţează plecarea din Bănie. Chiar şi în aceste condiţii, Mihai Rotaru speră să obţină o sumă uriaşă de pe urma eventualului său transfer.

8 milioane de euro ar fi preţul jucătorului de 22 de ani cotat la 1.7 milioane de euro, una mare, ţinând cont că după numai un an orice echipă ar putea să-l aducă gratis. Gică Craioveanu a dezvăluit care este motivul pentru care atacantul ar face faţă în La Liga.

Gică Craioveanu îl vede pe Ştefan Baiaram în La Liga

„Este un băiat inteligent dacă vrea în Spania, Spania e un campionat pe profilul lui de jucător. În general, noi, românii, ne adaptăm foarte ușor unui campionat cum este cel spaniol, pentru că sunt asemănători nouă. Sunt foarte talentați, mingicari, și ei se gândesc mai mult la aspectul ofensiv decât cel defensiv.

Baiaram s-ar potrivi de exemplu unor echipe, îți dau exemplu, nu că ar ajunge acolo, cum ar fi Villarreal, Real Sociedad, Girona, echipe ofensive care duc mingea în fața porții prin abilitatea sau talentul jucătorilor.

Baiaram, ok, pare mult 5 milioane de euro, că intră în ultimul an, dar spune-mi și mie un vârf care poate să joace în stânga, dreapta, sau în spatele vârfului și să coste atât de puțin. Are și o calitate uriașă, driblează”, a spus Craioveanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.