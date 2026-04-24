Gică Hagi, în tribune la meciul FCSB-ului! Cum a fost surprins noul selecţioner al României

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 22:02

Gică Hagi, alături de Jerry Gane şi Cătălin Anghel, la FCSB - Petrolul / captura primasport.ro

Noul selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani), a venit să o vadă “la lucru” pe FCSB, acasă, cu Petrolul. Gică Hagi a fost însoţit la meciul FCSB-ului, cu Petrolul, de pe Arena Naţională de secundul naţionalei, Jerry Gane (54 de ani) şi de fostul colaborator al “Regelui” de la Farul, Cătălin Anghel (51 de ani). Gică Hagi ar urma să îl coopteze pe Cătălin Anghel în staff-ul naţionalei, după ce “Regele” a devenit pentru a doua oară în carieră selecţionerul României.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), se afla şi el în tribune, alături de Gică Hagi, Jerry Gane şi Cătălin Anghel. Gică Hagi a fost surprins discutând, cel mai probabil despre meci, cu Jerry Gane (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO).

Gică Hagi, în tribune la FCSB – Petrolul

Gică Hagi a fost prezentat ca noul selecţioner al naţionalei pe 20 aprilie, într-o conferinţă de presă la care a participat şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani). “Regele” a început “turul de forţă” la meciurile din fotbalul intern, surprins în tribune şi la semifinala de Cupă dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, câştigată dramatic de olteni la loviturile de departajare.

“M-am născut să câştig, nu să exist. La naţională trebuie să faci totul, să ai curaj, să te gândeşti la victorie. Să faci totul ca să câştigi. Când vorbeşti de naţională, vorbeşti de cei mai buni jucători, nu putem să ne plângem că nu avem jucători. Cu ceva timp în urmă spuneam că e imposibil să nu găseşti 22 de jucători cu care să te baţi în Europa.

Nu s-a pus problema să fiu convins prea mult, e o mare provocare pentru mine, ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită cu fotbalul pe care trebuie să-l jucăm, un fotbal curajos, să ştim să atacăm, să ne apărăm”, declara Gică Hagi la conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial.

Este al doilea mandat al “Regelui” pe banca naţionalei, după cel scurt din 2001, pe care l-a avut la puţin timp după ce şi-a încheiat cariera de jucător.

 

