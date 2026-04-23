Home | Fotbal | Cupa României | Gică Hagi, în tribune la Dinamo – Universitatea Craiova! Prima apariţie a “Regelui” ca selecţioner

Gică Hagi, în tribune la Dinamo – Universitatea Craiova! Prima apariţie a “Regelui” ca selecţioner

Alex Masgras Publicat: 23 aprilie 2026, 21:13

Gică Hagi, în tribune la Dinamo – Universitatea Craiova! Prima apariţie a Regelui ca selecţioner

Gică Hagi, alături de Mihai Stoichiţă şi Anghel Iordănescu, la Dinamo - Universitatea Craiova / Captură Digi Sport

Gică Hagi, noul selecţioner al României, este prezent pe Arena Naţională, acolo unde are loc meciul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, a doua semifinală a Cupei României. U Cluj îşi aşteaptă adversara din finala care va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.

Numit oficial selecţioner al României în cursul zilei de luni, Gică Hagi a venit pentru prima oară la un meci din postura de selecţioner, câteva zile mai târziu.

Gică Hagi e prezent la Dinamo – Universitatea Craiova

Gică Hagi a decis să meargă la partida din semifinalele Cupei României dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, de pe Arena Naţională. La această partidă, Hagi are mai mulţi jucători care pot intra în vederile sale la echipa naţională. Opruţ, Cîrjan şi Puşcaş, ultimul titularizat în premieră de Kopic, sunt jucătorii care pto ajunge la naţională de la Dinamo.

De partea cealaltă, Craiova are mai mulţi jucători care au fost convocaţi în ultima perioadă: Nicușor Bancu, Laurențiu Popescu, Vladimir Screciu, David Matei şi Alexandru Cicâldău.

Pe Arena Naţională, Gică Hagi urmăreşte meciul alături de Anghel Iordănescu, fostul selecţioner al României, dar şi de Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF.

România va juca două meciuri de pregătire în iunie. Pe 2 iunie va avea loc duelul cu Georgia, din deplasare, după care naţionala va juca cu Ţara Galilor pe 6 iunie, în Ghencea.

Investiţia preferată a românilor în 2025 a luat-o în jos. Maximul istoric, atins în ianuarie
Mirel Rădoi i-a luat tare pe jucătorii lui Gaziantep! Turcii au aflat totul: „Să nu vă așteptați la asta”
