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Obiectivul lui Nunos Campos în primul sezon la Dinamo: „Ne-am asumat”

Daniel Işvanca Publicat: 10 iunie 2026, 20:04

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Obiectivul lui Nunos Campos în primul sezon la Dinamo: Ne-am asumat”

Jucătorii de la Dinamo / Sportpictures

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Dinamo București a trecut rapid peste despărțirea de Zeljko Kopic și l-a numit în funcția de antrenor principal pe portughezul Nuno Campos. Tehnicianul va avea o misiune grea în primul sezon pe banca „câinilor”.

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Andrei Nicolescu a vorbit pe scurt despre obiectivul pe care noul antrenor din Ștefan cel Mare îl va avea pentru viitoarea stagiune.

Andrei Nicolescu așteaptă o clasare pe podium

Nuno Campos a fost alesul conducerii lui Dinamo pentru înlocuirea lui Zeljko Kopic, iar Andrei Nicolescu a vorbit despre obiectivul pe care oficialii l-au setat pentru sezonul următor.

„Câinii” au încheiat această stagiune pe locul al patrulea și au fost învinși în barajul pentru preliminariile UEFA Conference League de către rivala FCSB.

„Da, ne-am asumat, locul 1-3. Este proiecția de mult. Nu are legătură cu schimbarea antrenorului. Este proiecția clubului”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

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