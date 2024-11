Gică Hagi, înmărmurit după ce apărarea Farului a cedat după doar 4 minute cu U Cluj! Gafă uriaşă în defensiva "Regelui" - Antena Sport

Echipele de start:

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu (cpt.) – G. Simion, Bic – Rață, Nistor, Thiam – Blănuță

Rezerve: Gorcea – Oancea, Mitrea, Briz, D. Cordea, Oaidă, Ov. Popescu, Bota, A. Ștefan, Tchassem, Miranyan

Absenți: Silaghi, Bettaieb, Van der Werff (accidentați)

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, Dănuleasă, Bălașa, Cr. Ganea – Vînă, Banu, Casap – Grigoryan, Alibec (cpt.), Radaslavescu

Rezerve: Ducan – I. Cercel, Dumitra, Buta, Aioanei, Podoleanu, N. Popescu, Băsceanu, G. Iancu, Al. Stoian, Mustacă, Rivaldinho

Absenți: Larie, Cojocaru, Nedelcu, Ciobanu, Doicaru, Țîru, Dican, Gustavo

Antrenor Gheorghe Hagi

Denis Alibec a fost aproape de o accidentare horror, înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Gică Hagi a dezvăluit un episod incredibil de la un antrenament al Farului, care l-a avut în prim plan pe Denis Alibec. „Regele” a declarat că atacantul a fost aproape să se accidenteze teribil, cu două zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova

„Denis Alibec, la penultimul antrenament, a dat în talpa unui junior, fundaşul stânga, şi a ieşit în cârje, l-au dus la RMN, cu două zile înainte de meci. M-am dus în vestiar, am vrut să-l văd. Când am văzut cum are, el spunea că „mă doare, domn` profesor”.

I-am spus că nu are nimic, că e doar o lovitură şi eram cu toţii fericiţi dimineaţă când doctorul ne-a zis că e bine. A plecat în cârje de aici. Se speriase. Eu m-am dus acasă cu ale mele, m-am văzut cu nevastă-mea, m-a întrebat „Ce-ai de eşti trist?”. I-am spus: „Uite ce am păţit””, a spus Hagi, la conferinţa de presă, după Farul – Universitatea Craiova 3-2.