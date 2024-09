Gică Hagi, răspuns dur pentru suporterii care „au luat foc” după plecările lui Grameni și Popescu: "Ne facem că nu știm" - Antena Sport

Gică Hagi, răspuns dur pentru suporterii care „au luat foc” după plecările lui Grameni și Popescu Colaj: Facebook și AS.ro Gică Hagi a venit cu un răspuns dur pentru suporterii care „au luat foc” după plecările lui Grameni și Popescu. „Regele” a reacționat, după un mesaj afișat de suporterii Farului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Vindem tot, fără excepție / Semnat: o echipă fără nicio pretenție!”, a fost bannerul suporterilor, după ce Constantin Grameni, dar și Mihai Popescu, au părăsit echipa de la malul mării și au semnat cu rivale din Liga 1. Gică Hagi, răspuns dur pentru suporterii care „au luat foc” după plecările lui Grameni și Popescu La câteva zile de la mesajul suporterilor, Gică Hagi a venit cu o reacție. „Regele” a spus că a fost nevoit să îi cedeze pe jucători pentru că Farul are probleme financiare. De asemenea, Hagi a transmis faptul că Grameni și Popescu nu ar fi plecat de la echipă, în situația în care nu ar fi fost nevoie de bani pentru plata salariaților. ”Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați care trebuie plătiți. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem. Reclamă

Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare. Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu de bani foarte mulți”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.

Constantin Grameni a fost vândul de echipa lui Gică Hagi la Rapid, în schimbul sumei de 400.000 de euro. De asemenea, Farul și-a păstrat și un procent de 30%, dintr-un viitor transfer al jucătorului.

De cealaltă parte, Mihai Popescu a plecat de la Farul la FCSB, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

OFICIAL | Gică Hagi, un nou transfer la Farul! Gică Hagi a reuşit un nou transfer la Farul! „Regele” a rezolvat revenirea lui Bogdan Ţîru (30 de ani) la echipa constănţeană. Crescut la Academia lui Gică Hagi, Bogdan Ţîru e cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. „Bogdan Țîru e farist! Fundașul de 30 de ani format de Academia Hagi este de astăzi noul jucător al formației noastre semnând un contract valabil pe următorii 3 ani. Mult succes în alb-albastru, Bogdan!”, a transmis Farul, pe Facebook. Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Farului, Bogdan Ţîru a oferit o primă reacţie după ce a semnat cu echipa lui Gică Hagi. „(n.r: Cum te simţi la Constanţa?) Fericit. M-am întors în locul în care am crescut, unde am devenit ceea ce sunt.

Am învăţat totul aici. În primii ani în care am ajuns aici am învăţat totul despre fotbal. Sunt fericit că m-am întors aici.

(n.r: Ai luat rapid această decizie, să îmbraci tricoul Farului?) Sincer, m-am gândit, m-am sfătuit şi cu familia. Cred că cea mai bună decizie e să mă întorc acasă. Voi da tot ce pot pentru această echipă şi sper să obţinem cele mai bune rezultate”, a spus Bogdan Ţîru în interviul respectiv.

