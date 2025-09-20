Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani - Antena Sport

Gigi Becali îşi menţine poziţia legată de Elias Charalambous, antrenorul din Cipru care va rămâne pe banca celor de la FCSB, chiar dacă roş-albaştrii au înregistrat o singură victorie în primele 10 etape din Liga 1.

Omul cu banii de la FCSB nu l-a uitat pe Valeriu Iftime, care i-a cerut demisia lui Charalambous, după ce Botoşani s-a impus cu 3-1. Becali nu uită însă de zecile de milioane de euro câştigate cu ajutorul lui Elias, în sezonul precedent de Europa League.

Gigi Becali: “Charalambous nu pleacă nicăieri”

“Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și cinci eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.