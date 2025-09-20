Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani

Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani

Publicat: 20 septembrie 2025, 13:35

Comentarii
Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali îşi menţine poziţia legată de Elias Charalambous, antrenorul din Cipru care va rămâne pe banca celor de la FCSB, chiar dacă roş-albaştrii au înregistrat o singură victorie în primele 10 etape din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul cu banii de la FCSB nu l-a uitat pe Valeriu Iftime, care i-a cerut demisia lui Charalambous, după ce Botoşani s-a impus cu 3-1. Becali nu uită însă de zecile de milioane de euro câştigate cu ajutorul lui Elias, în sezonul precedent de Europa League.

Gigi Becali: “Charalambous nu pleacă nicăieri”

“Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și cinci eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți
14:31
Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare
14:04
Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic”
13:57
Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui
13:21
Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18
12:59
EXCLUSIVDe ce nu s-a impus Dennis Politic la FCSB! “Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări”
12:43
Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 5 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 6 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”