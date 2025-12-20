Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul” - Antena Sport

Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului dintre FCSB și Rapid, de duminică, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a declarat că un rezultat de egalitate nu l-ar mulțumi contra marii rivale.

Mijlocașul trupei de sub Grant a mai subliniat, de asemenea, că duelul va fi unul foarte dificil pentru Rapid. Acesta a remarcat faptul că lotul FCSB-ului este unul valoros, care a obținut rezultate și în competițiile europene.

Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB

Dobre vrea însă cele trei puncte în duelul care se va disputa pe Arena Națională, duminică, de la ora 20:00. Mijlocașul vrea să încheie 2025 cu un succes în derby-ul cu marea rivală, succes care i-ar asigura Rapidului primul loc la final de an.

„Ne așteaptă un meci greu. FCSB vine după două victorii. Ne concentrăm pe ce am pregătit și sperăm la o victorie. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit și încercăm să facem asta în permanență. Lucrăm la antrenamente și sperăm să facem un joc mai bun, care să ne aducă rezultate.

Au jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene. Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum. Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Consider că trebuie să țintim cele trei puncte. Sperăm să facem un joc bun și să oferim spectatorilor un meci cu goluri. Presiune este la fiecare meci, din ambele părți. Așa te formezi mai bine. Sper să fie un lucru pozitiv mâine.