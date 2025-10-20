Gigi Becali a anunţat echipa pentru meciul cu Bologna. Ce se întâmplă cu Olaru şi Tănase - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat ce jucători vor intra pe teren în confruntarea cu Bologna, din etapa a treia a Europa League, meci ce va avea loc joi, 23 octombrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul de la FCSB anunţă câteva schimbări în echipa de start pentru disputa din Europa. Mai exact, Olaru şi Tănase nu vor mai juca împreună. Schimbări vor fi şi în defensivă. “Joc cu cea mai bună echipă. Nu pot să zic acum, că nu vreau. E problemă cu fundașii centrali. Voi juca cu Miculescu, cu Thiam, Olaru, Alibec în atac. Nu va mai fi Tănase cu Olaru în aceeași echipă, că nu ai cum. Mi-am dat seama. Va juca un meci unul, un meci altul. Olaru va juca acum. Îi mai dau o șansă, poate își revine. În apărare îl avem pe Ngezana. Vom încerca cu Lixandru și cu Baba Alhassan. Nu mai joc cu Baba fundaș central, că face numai greșeli!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

În Liga Europa, FCSB a obținut o victorie, cu Go Ahead Eagles (1-0), iar în etapa a doua a fost învinsă de Young Boys Berna (0-2).