Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români - Antena Sport

Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români

Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români

Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români

Publicat: 20 octombrie 2025, 14:48

Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români

România

La 15 noiembrie, de la ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia şi Herţegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marţi, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Preţul unui tichet este de 132 RON (25 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Sunt disponibile 550 de bilete pentru suporterii români. Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei. FRF recomandă suporterilor români să evite orice tip de provocare şi să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

Începând de marţi, 21 octombrie, este posibilă înregistrarea comenzilor. După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federaţia de Fotbal din Bosnia şi Herţegovina, în vederea personalizării biletelor. În aproximativ 5 zile, Federaţia de Fotbal din Bosnia şi Herţegovina va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 7 noiembrie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

