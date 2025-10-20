Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani) şi selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani).
Lui Piţurcă nu i se pare ceva neobişnuit că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes înaintea derby-ului dintre FCSB şi Universitatea Craiova, câştigat de roş-albaştri cu 1-0.
Victor Piţurcă, după ce Mirel Rădoi a “explodat” la adresa selecţionerului echipei naţionale: “Lucescu poate să facă lucrul ăsta”
“(n.r: Vi se pare normal ca un selecţioner să sune un patron de echipă şi să îi ureze să câştige meciul cu o altă echipă, de la care lua, şi de acolo, jucători la naţională?) Nu văd un lucru atât de ieşit din comun. Poate Lucescu are o relaţie foarte bună cu Gigi Becali. Poate să facă lucrul ăsta. Un selecţioner poate să facă lucrul ăsta cu absolut toate echipele. Să ureze succes preşedinţilor, patronilor, antrenorilor. Dar nu trebuie să apară în presă. Presa de-abia aşteaptă o chestie de genul ăsta”, a spus Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.
Mirel Rădoi a “explodat” într-o conferinţă de presă, după ce Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, l-a sunat pentru a-i ura succes înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova.
“Chiar aici am primit un link în care eu nu am crezut până nu am verificat singur că un selecţioner al României poate avea o astfel de declaraţie în care sună un alt patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige în faţa alteia. Pentru mine e ceva şocant şi mă rezum la lucrurile astea. Se pare că este normal. Se pare că este normal.
Mirel Rădoi, despre gestul lui Mircea Lucescu: “Nu poţi să o faci aşa pe faţă”
V-am spus, eu am primit linkul, am citit şi până nu am intrat singur să scot această declaraţie… Eu nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa pe faţă, nu poţi să ieşi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă. Mergem înainte, v-am spus e încă un lucru pe care îl vom folosi ca motivaţie pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face decât să ne întârească.
(n.r. – Ai fost selecţioner, ai sunat vreodată aşa patroni?) Cel mai bine e să-i întrebaţi pe patroni, pe preşedinţi, pe antrenori dacă în afară de baftă le-am urat altceva. Nu mi-am permis să sun jucătorii fără acordul cluburilor”, a spus Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.
Mircea Lucescu a reacţionat, la rândul lui, după atacul lui Rădoi. “Il Luce” a dat de înţeles că regretă că l-a lăudat anterior pe antrenorul Universităţii Craiova. Lucescu a spus anterior că Universitatea Craiova ar putea cuceri titlul în acest sezon, cu Rădoi pe bancă, după o pauză de 34 de ani.
- Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români
- “Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională!
- Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
- Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului”
- Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu