Cristi Balaj a comentat numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte la CFR Cluj: „A suferit mult” - Antena Sport

Cristi Balaj a făcut un pas în spate și a renunțat la funcția de președinte al celor de la CFR Cluj. Fostul mare arbitru român a fost înlocuit de Neluțu Varga cu Iuliu Mureșan, cel care a ocupat aceeași funcție în perioada 2001 – 2018.

Noua numire din cadrul conducerii clubului a fost comentată de Balaj, care a explicat și ce eforturi a făcut Iuliu Mureșan, în ciuda faptului că nu mai ocupa o funcție administrativă la gruparea „feroviară”.

Cristi Balaj, convins că Iuliu Mureșan este variantă cea mai bună la CFR Cluj

CFR Cluj are un sezon catastrofal, iar ratarea calificării în grupa principală a UEFA Conference League a fost o lovitură uriașă pentru clubul din Gruia. Asta, plus rezultatele negative din campionat, l-au determinat pe Cristi Balaj să facă un pas în spate.

Neluțu Varga a luat o decizie imediată după plecarea fostului arbitru român și l-a readus în funcția de președinte pe Iuliu Mureșan, cel de numele căruia s-au legat cele mai tari performanțe din istoria clubului. Balaj a comentat revenirea de excepție a acestuia.

„Îmbrățișez decizia lui Neluțu Varga de a-l numi pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte. Este un om care a fost tot timpul alături de CFR și pe care îl respect foarte mult și îi urez din tot sufletul succesul. A fost cea mai bună decizie, de departe.