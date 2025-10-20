Cristi Balaj a comentat numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte la CFR Cluj: „A suferit mult” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 16:32

Cristi Balaj a comentat numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte la CFR Cluj: A suferit mult”

Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

Cristi Balaj a făcut un pas în spate și a renunțat la funcția de președinte al celor de la CFR Cluj. Fostul mare arbitru român a fost înlocuit de Neluțu Varga cu Iuliu Mureșan, cel care a ocupat aceeași funcție în perioada 2001 – 2018.

Noua numire din cadrul conducerii clubului a fost comentată de Balaj, care a explicat și ce eforturi a făcut Iuliu Mureșan, în ciuda faptului că nu mai ocupa o funcție administrativă la gruparea „feroviară”.

Cristi Balaj, convins că Iuliu Mureșan este variantă cea mai bună la CFR Cluj

CFR Cluj are un sezon catastrofal, iar ratarea calificării în grupa principală a UEFA Conference League a fost o lovitură uriașă pentru clubul din Gruia. Asta, plus rezultatele negative din campionat, l-au determinat pe Cristi Balaj să facă un pas în spate.

Neluțu Varga a luat o decizie imediată după plecarea fostului arbitru român și l-a readus în funcția de președinte pe Iuliu Mureșan, cel de numele căruia s-au legat cele mai tari performanțe din istoria clubului. Balaj a comentat revenirea de excepție a acestuia.

„Îmbrățișez decizia lui Neluțu Varga de a-l numi pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte. Este un om care a fost tot timpul alături de CFR și pe care îl respect foarte mult și îi urez din tot sufletul succesul. A fost cea mai bună decizie, de departe.

În primul rând e un om care a demonstrat. Este din Cluj, cunoaște în mare măsură situația clubului. A fost aproape de noi, nu întâmplător am și organizat o masă la el acasă, așa cum a povestit și el. Încercam să venim cu tot felul de idei, metode, ca să avem acel click de care are nevoie echipa!”.

Cristi Balaj: „Relațiile clubului cu Iuliu Mureșan sunt excelente”

„A suferit mult stând departe de club, chiar dacă noi l-am invitat de fiecare dată, atunci când a fost ziua lui de naștere i-am postat mesaje. Este un om alături de care CFR Cluj a realizat foarte multe performanțe într-o perioadă diferită, să zic, față de cea de acum. Și cred că a suferit așa pentru că i s-au întâmplat multe lucruri nedrepte. Cea mai bună decizie, îl felicit pe Neluțu.

Din ce am înțeles, el a fost și în pole position. Adică așa am înteles, că decizia era luată de ceva vreme. Nu, nu comentez, pentru că nu ar fi corect. Cunosc anumite amănunte, dar nu comentez. Din ce am înțeles eu, Iuliu Mureșan a fost din prima. Relațiile clubului cu Iuliu Mureșan sunt excelente”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectateCFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
