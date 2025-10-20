Marele plus al Rapidului din acest sezon, în opinia lui Robert Niță: „Este altceva” - Antena Sport

Rapid București a egalat în clasament liderul FC Botoșani, după un succes fabulos obținut în derby-ul cu rivala Dinamo, în ciuda faptului că echipa lui Costel Gâlcă a evoluat din minutul 68 în inferioritate numerică.
Atmosfera din jurul formației giuleștene este una din ce în ce mai bună, mai ales după revenirea în peluză a lui Liviu Ungurean, zis ”Bocciu”, care va uni din nou suporterii alb-vișinii.
Revenirea lui ”Bocciu”, un mare plus în familia Rapid
Revenit după un an și jumătate la cârma peluzei Rapidului, ”Bocciu” este, în opinia lui Robert Niță, unul dintre marile plusuri pe care le va avea Rapid în cadrul acestui sezon competițional.
El fusese arestat preventiv în martie 2024 sub acuzaţia de constituire de grup infracțional pentru introducerea materialelor pirotehnice în stadion și a fost pus sub control judiciar, respectiv a primit interdicție de a mai intra pe stadioane, după implicarea sa în dosarul ”Pyro”.
Robert Niță, unul dintre apropiații lui Victor Angelescu și Dan Șucu, a vorbit despre importanța revenirii liderului de galerie, mai ales în contextul în care Rapidul se luptă pentru titlu în acest sezon.
„Bocciu, un plus uriaş. Cu el acolo, cu tot respectul pentru băieţii care şi-au asumat lideri cât timp el n-a fost, este altceva. Să joci pe un stadion ostil şi să te auzi 90 de minute ca şi cum ai evolua acasă, jos pălăria.
Un singur lucru pe care chiar am vrut să îl rog pe domnul preşedinte (n.r. Andrei Nicolescu de la Dinamo). Să umble puţin la playlist. Dacă tot nu poţi să îi reduci la tăcere pe suporterii Rapidului după meci, măcar să pui o melodie mai frumoasă.
Au dat muzica de dansau scaunele în tribune. Se mai fac de astea, e greu să asişti la bucuria oaspeţilor într-un derby. Referitor la Bocciu, e clar că galeria va arăta altfel cu el în frunte şi a arătat altfel încă de la Piaţa Muncii, unde s-au strâns să vină la stadion”, a declarat Robert Niță, potrivit fanatik.ro.
