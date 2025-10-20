Marele plus al Rapidului din acest sezon, în opinia lui Robert Niță: „Este altceva” - Antena Sport

Rapid București a egalat în clasament liderul FC Botoșani, după un succes fabulos obținut în derby-ul cu rivala Dinamo, în ciuda faptului că echipa lui Costel Gâlcă a evoluat din minutul 68 în inferioritate numerică.

Atmosfera din jurul formației giuleștene este una din ce în ce mai bună, mai ales după revenirea în peluză a lui Liviu Ungurean, zis ”Bocciu”, care va uni din nou suporterii alb-vișinii.

Revenirea lui ”Bocciu”, un mare plus în familia Rapid

Revenit după un an și jumătate la cârma peluzei Rapidului, ”Bocciu” este, în opinia lui Robert Niță, unul dintre marile plusuri pe care le va avea Rapid în cadrul acestui sezon competițional.

El fusese arestat preventiv în martie 2024 sub acuzaţia de constituire de grup infracțional pentru introducerea materialelor pirotehnice în stadion și a fost pus sub control judiciar, respectiv a primit interdicție de a mai intra pe stadioane, după implicarea sa în dosarul ”Pyro”.

Robert Niță, unul dintre apropiații lui Victor Angelescu și Dan Șucu, a vorbit despre importanța revenirii liderului de galerie, mai ales în contextul în care Rapidul se luptă pentru titlu în acest sezon.