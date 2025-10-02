FCSB - Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB se va duela cu Young Boys Berna, joi de la ora 19:45, în etapa a doua a grupei Europa League. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.
Înainte de partida cu elveţienii, FCSB a înegistrat două victorii consecutive, care au scos-o din criza începutului de sezon. Roş-albaştrii au trecut de Go Ahead Eagles (1-0) şi de Oţelul Galaţi (1-0).
FCSB – Young Boys, în etapa a doua a grupei Europa League
De partea cealaltă, Young Boys e ultima în clasamentul grupei de Europa League, după ce a fost învinsă pe teren propriu, fără drept de apel, cu 1-4, de Panathinaikos.
(n.r. Apărarea este o problemă. Young Boys primește prea multe goluri, ești de acord?) Da, și asta este ceea ce mă îngrijorează. În momentul de față facem prea multe greșeli. Este o chestiune de concentrare. Facem să fie prea ușor pentru adversarii noștri. Asta e frustrant, dar nu văd o problemă fundamentală”, a declarat Loris Benito, potrivit bernezeitung.ch.
Elias Charalambous: “E important să câştigăm”
La meciul de pe Arena Naţională sunt aşteptaţi peste 30.000 de suporteri. Elias Charalambous speră să le ofere al doilea succes din această grupă de Europa League.
“Sper să fim 100% pentru meci, obiectivul este să câștigăm. Este important să ne recâștigăm încrederea și putem să facem asta nu numai câștigând meciul. Este foarte important că am câștigat două meciuri la rând, este foarte important că nu am luat gol, că am păstrat poarta intactă.
Este important să câștigăm, dar și mai important să câștigăm fără gol primit. Pentru viitorul nostru, este important să câștigăm mâine. Vali Crețu se va antrena cu noi, vom vedea cum va fi după antrenament. Graovac va fi out 3-4 săptămâni, așa a spus doctorul. În rest, nu e nimic nou.
Victoriile îi aduc pe oameni înapoi, ca să avem un stadion plin trebuie să câștigăm meciuri. Asta vorbesc și cu jucătorii, trebuie să jucăm bine, să dăm ce avem mai bun, să îi facem fericiți pe cei care vin mâine. Sunt alături de băieți și sper să le facem o bucurie”, a transmis tehnicianul cipriot.
Echipele probabile la FCSB – Young Boys
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Popescu, Cisotti – Alibec
- Young Boys Berna (4-4-2): Keller – Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam – Males, Gigovic, Fernandes, Monteiro – Fassnacht, Bedia
