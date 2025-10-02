FCSB - Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB se va duela cu Young Boys Berna, joi de la ora 19:45, în etapa a doua a grupei Europa League. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Înainte de partida cu elveţienii, FCSB a înegistrat două victorii consecutive, care au scos-o din criza începutului de sezon. Roş-albaştrii au trecut de Go Ahead Eagles (1-0) şi de Oţelul Galaţi (1-0).

FCSB – Young Boys, în etapa a doua a grupei Europa League

De partea cealaltă, Young Boys e ultima în clasamentul grupei de Europa League, după ce a fost învinsă pe teren propriu, fără drept de apel, cu 1-4, de Panathinaikos.

(n.r. Apărarea este o problemă. Young Boys primește prea multe goluri, ești de acord?) Da, și asta este ceea ce mă îngrijorează. În momentul de față facem prea multe greșeli. Este o chestiune de concentrare. Facem să fie prea ușor pentru adversarii noștri. Asta e frustrant, dar nu văd o problemă fundamentală”, a declarat Loris Benito, potrivit bernezeitung.ch.

Elias Charalambous: “E important să câştigăm”

La meciul de pe Arena Naţională sunt aşteptaţi peste 30.000 de suporteri. Elias Charalambous speră să le ofere al doilea succes din această grupă de Europa League.