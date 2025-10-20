Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă - Antena Sport

Cosmin Contra a semnat recent cu Al Arabi, formaţie de pe penultimul loc din Qatar. Tehnicianul român şi-a făcut debutul la noua echipă cu un succes. Al Arabi s-a impus în deplasarea la Al-Duhail, scor 4-0, în etapa 5 din Cupa Qatarului.

Obiectivul echipei cu care a semnat Cosmin Contra este totuşi salvarea de la retrogradare. „Totul ok până acum. Băieții au muncit foarte bine, aseară am câștigat meciul din cupă și acum ne pregătim pentru campionat. Va fi foarte greu. Nu am avut ce măsuri de precauție să-mi iau față de ultima experiență.

La Al-Kholood s-au schimbat conducătorii și au venit cu alți antrenori. Totul s-a întâmplat după ce am semnat contractul. Ce măsuri să îți iei?

Nu vreau să vorbesc despre transferuri, trebuie să evaluez lotul mai întâi. Am venit doar de câteva zile. Vedem din iarnă ce se întâmplă. Nivelul este bun aici”, a spus Contra, pentru digisport.ro.

Cosmin Contra a plecat după doar 20 de zile de la Al-Kholood Înainte de Al Arabi, românul a avut parte de o experienţă neplăcută. După aproape 3 săptămâni de la numire, Cosmin Contra a plecat de la Al-Kholood. Concret, clubul a fost preluat de noi investori, iar antrenorul român nu s-a înțeles cu aceștia și a întrerupt angajamentul. Inițial, Cosmin Contra a semnat cu Al-Kholood pentru un salariu generos, de aproximativ 2,5 milioane de dolari pe an. Ulterior, antrenorul român a rămas fără contract și s-a zvonit că a primit suma de 700.000 de euro pentru cele 3 săptămâni petrecute la clubul din Arabia Saudită.