Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă

Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă

Publicat: 20 octombrie 2025, 15:11

Comentarii
Cosmin Contra, debut cu dreptul la Al Arabi. Ce obiectiv are la echipă

Cosmin Contra / AntenaSport

Cosmin Contra a semnat recent cu Al Arabi, formaţie de pe penultimul loc din Qatar. Tehnicianul român şi-a făcut debutul la noua echipă cu un succes. Al Arabi s-a impus în deplasarea la Al-Duhail, scor 4-0, în etapa 5 din Cupa Qatarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Obiectivul echipei cu care a semnat Cosmin Contra este totuşi salvarea de la retrogradare. „Totul ok până acum. Băieții au muncit foarte bine, aseară am câștigat meciul din cupă și acum ne pregătim pentru campionat. Va fi foarte greu. Nu am avut ce măsuri de precauție să-mi iau față de ultima experiență.

La Al-Kholood s-au schimbat conducătorii și au venit cu alți antrenori. Totul s-a întâmplat după ce am semnat contractul. Ce măsuri să îți iei?

Nu vreau să vorbesc despre transferuri, trebuie să evaluez lotul mai întâi. Am venit doar de câteva zile. Vedem din iarnă ce se întâmplă. Nivelul este bun aici”, a spus Contra, pentru digisport.ro.

Cosmin Contra a plecat după doar 20 de zile de la Al-Kholood

Înainte de Al Arabi, românul a avut parte de o experienţă neplăcută. După aproape 3 săptămâni de la numire, Cosmin Contra a plecat de la Al-Kholood. Concret, clubul a fost preluat de noi investori, iar antrenorul român nu s-a înțeles cu aceștia și a întrerupt angajamentul. Inițial, Cosmin Contra a semnat cu Al-Kholood pentru un salariu generos, de aproximativ 2,5 milioane de dolari pe an. Ulterior, antrenorul român a rămas fără contract și s-a zvonit că a primit suma de 700.000 de euro pentru cele 3 săptămâni petrecute la clubul din Arabia Saudită.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Observator
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
16:10
Marele plus al Rapidului din acest sezon, în opinia lui Robert Niță: „Este altceva”
15:32
Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial
14:48
Se pun în vânzare biletele pentru finala cu Bosnia. Cât costă un bilet pentru suporterii români
14:27
Victor Wembanyama, “pregătit sută la sută” să revină în NBA!
13:44
Gigi Becali a anunţat echipa pentru meciul cu Bologna. Ce se întâmplă cu Olaru şi Tănase
13:27
Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic” 6 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus