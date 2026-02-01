Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB, după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că pe lângă Joao Paulo, alți doi jucători vor semna cu echipa sa, în următoarea săptămână.

Gigi Becali a dezvăluit că s-a sfătuit cu Mirel Rădoi înainte să-l transfere pe Joao Paulo de la Oțelul. Antrenorul i-a dezvăluit nașului său faptul că și-ar fi dorit să-l transfere la Universitatea Craiova, dacă nu și-ar fi dat demisia.

Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB

De asemenea, după ce a confirmat transferul lui Joao Paulo, Gigi Becali a dezvăluit că un atacant și încă un mijlocaș vor mai semna cu echipa sa, în această iarnă. În privința atacantului, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că acesta urmează să ajungă în țară, pentru a semna contractul.

„(N.r. Despre noul jucător) Ne-am înțeles, vine săptămâna asta. (N.r. Despre Joao Paulo) Vine mâine, face vizita medicală, a semnat. Joao Paulo e jucătorul nostru, gata. Mâine plătim banii. Aproximativ 600.000, trebuie să completăm o sumă, se aleg cu un milion. Toți banii pe care îi luăm de la FIFA îi dăm lor. L-am văzut și eu un meci, mi-a zis Șumudică să mă uit la Lameira, cu Rapid cred.

În loc să-l văd pe Lameira, l-am văzut pe el. I-am zis lui Mihai, l-am ținut minte, am vorbit și cu Mirel, mi-a răspuns într-un final. Mi-a zis că nu a vrut să-mi răspundă că se interpreta, nu mă interesează de ce ai plecat tu, ești finul meu, mă consult și eu cu tine. I-am zis de ăsta. Am vorbit cu Pintilii, a zis că e bun. MM a zis că ne ajută. Mirel a zis că era pe lista lui, dacă rămânea.