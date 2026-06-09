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Gigi Becali a confirmat interesul pentru doi jucători din naţionala României: “Ia veniţi încoace”! Ofertele făcute

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iunie 2026, 18:49

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Gigi Becali a confirmat interesul pentru doi jucători din naţionala României: Ia veniţi încoace! Ofertele făcute

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

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Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat o “revoluţie” în lotul FCSB-ului, pentru a prinde grupa de Conference League. Becali vrea să facă 6 transferuri. Dacă pe Anderson Ceara l-ar fi rezolvat deja, cu jucătorii din naţionala României, Denis Drăguş (26 de ani) şi Florinel Coman (28 de ani), lucrurile sunt mai complicate.

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Ambii jucători, cu care Becali s-a pozat la tăierea de moţ a fiului lui Ianis Hagi, au înţelegeri. Contractul lui Coman cu Al-Gharafa expiră în vara anului următor. Drăguş, care a evoluat la Gaziantep sezonul trecut, ar urma să se întoarcă la Trabzonspor, club cu care are contract până în vara lui 2028. Coman e cotat la 3 milioane de euro de către transfermarkt.com, iar Drăguş la 2 milioane de euro.

Gigi Becali, oferte pentru Denis Drăguş şi Florinel Coman: “Pot să vină amândoi”

“Când am făcut eu pozele alea, de ce le-am făcut? La Hagi, la botez. L-am luat și pe el (n.r. pe Coman), și pe Drăguș, `Ia veniți voi încoace. Haideți la poză`. Le-am zis: `Voi doi o să fiți la mine, să facem poza de acum`. Drăguș a zis: `Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. Mă duc, îmi văd de treaba mea, să văd ce bani îmi dau`.

Să-i dea câteva sute de mii, că nu-l mai vor. `Să-mi dea 4-500 de mii`. Florinel a spus: `Dacă-mi dau 6-700 de mii, îmi văd de treabă`. Le dau și eu. `Eu pot să-ți dau un milion, cu tot cu prime (n.r. lui Drăguș)`. Lui Florinel îi dau și lui 7-800 cu prime. Drăguș e cel mai valoros jucător român. Asta e părerea mea! Pot să vină amândoi, unul dintre ei sau niciunul. Vedem”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

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