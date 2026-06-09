Detaliul cu care FCSB a reuşit transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda

FCSB a bătut palma pentru primul transfer al verii, iar Anderson Ceara, mijlocaşul ofensiv al celor de la Csikszereda, urmează să fie noul jucător al trupei bucureştene.
Brazilianul a intrat în atenţia formaţiei roş-albastre şi negocierile au durat mai multe săptămâni şi s-au finalizat abia acum, după ce Gigi Becali a fost de acod să îmbunătăţească propunerea trimisă către trupa din Miercurea Ciuc.
Anderson Ceara urmează să semneze cu FCSB. Gigi Becali s-a înţeles cu Csikszereda
Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.
Sud-americanul a intrat în atenţia celor de la FCSB şi fost campioană a României a purtat negocieri timp de mai multe săptămâni, fiind la un moment dat probleme între părţi. În cele din urmă lucrurile s-au rezolvat, iar AS.ro vă prezintă toate detaliile mutării.
Gigi Becali a fost de acord să plătească pentru tranferul lui Anderson Ceara nu mai puţin de 500.000 de euro, iar detaliul care a făcut diferenţa, în cele din urmă, a fost reprezentat de procentul păstrat de Csikszereda, 25 la sută, dintr-un potenţial viitor transfer al brazilianului.
Cifrele lui Anderson Ceara la Csikszereda. Brazilianul a venit direct de la Santos în Liga 2 din România
Anderson Ceara ajunge la Csikszereda în urmă cu doi ani, când echipa era în liga secundă, iar fotbalistul venea de la Santos, liber de contract. În acest timp petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc acesta a evoluat în 81 de meciuri, a marcat 11 goluri şi a oferit 16 pase decisive.
Salariul cu care Anderson Ceara, care acum este în vacanţă, în ţara natală, urmează să fie de aproximativ 15.000 de euro lunar. Agentul său a stabilit toate detaliile cu gruparea bucureşteană şi actele urmează să fie semnate cât de curând.
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