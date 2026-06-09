Detaliul cu care FCSB a reuşit transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda

Oferta cu care FCSB i-a convins pe cei de la Csikszereda pentru transferul lui Ceara. Foto: Sport Pictures

FCSB a bătut palma pentru primul transfer al verii, iar Anderson Ceara, mijlocaşul ofensiv al celor de la Csikszereda, urmează să fie noul jucător al trupei bucureştene.

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Brazilianul a intrat în atenţia formaţiei roş-albastre şi negocierile au durat mai multe săptămâni şi s-au finalizat abia acum, după ce Gigi Becali a fost de acod să îmbunătăţească propunerea trimisă către trupa din Miercurea Ciuc.

Anderson Ceara urmează să semneze cu FCSB. Gigi Becali s-a înţeles cu Csikszereda

Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.

Sud-americanul a intrat în atenţia celor de la FCSB şi fost campioană a României a purtat negocieri timp de mai multe săptămâni, fiind la un moment dat probleme între părţi. În cele din urmă lucrurile s-au rezolvat, iar AS.ro vă prezintă toate detaliile mutării.

Gigi Becali a fost de acord să plătească pentru tranferul lui Anderson Ceara nu mai puţin de 500.000 de euro, iar detaliul care a făcut diferenţa, în cele din urmă, a fost reprezentat de procentul păstrat de Csikszereda, 25 la sută, dintr-un potenţial viitor transfer al brazilianului.