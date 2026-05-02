Gigi Becali, ofertă în direct pentru un român, după ce a anunţat că Elias Charalambous e prioritatea: “Vii?”

Mihai Pintilii: Peste 5 ani.

Gigi Becali: Cum, mă, peste 5? Ăștia sunt nebuni la cap, bă! Bă, nebunilor, dați, bă, licența la oameni! Vreți să fiți voi președinți, campioni mondiali? Dați, bă, licențele! Bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Au făcut ei în România, care e cea mai puternică și bogată în fotbal, un campionat mondial și european? Noi avem cei mai talentați arbitri și fotbaliști?

Cel mai greu e să iei licența în România. Bă, ați băut gaz?! Eu cred că au băut gaz, mă. Dă, mă, licența în 2-3 ani la oameni, mă! Ăștia nu sunt sănătoși la cap, mă. Nu avem un fotbal așa mare. Păi Burleanu, mă… cine să-i școlească, Stoichiță sau Burbuluș (n.r. Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori) ăla? Și cu Stoichiță, și cu Burleanu.

Csikszereda – FCSB 1-0

Csikszereda a învins-o surprinzător, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana ultimelor două sezoane, FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Ligii 1.

Ciucanii au cerut lovitura de pedeapsă în minutul 8, acuzând un henţ la Cisotti, însă arbitrul Vidican nu a dat nimic. Octavian Popescu a şutat în plasa laterală, în minutul 14, apoi Dawa a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în mintul 22. În replică, Popa a prins şutul lui Eppel, cinci minute mai târziu, şi a fost scor alb la pauză. Presiunea pusă de bucureşteni a continuat şi în partea secundă, Olaru şutând peste poartă în minutul 58.

Matei Popa a respins şutul greu expediat de Eppel, iar în minutul 79 Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, însă Pap a scos şutul bucureşteanului. Gazdele au dat lovitura în minutul 87, când Csuros a marcat cu capul, la colţul lung, în urma unui corner. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în faţa echipei care deţine încă titlul de campioană şi este pe locul 4 în play-out, având 30 de puncte. FCSB e lider, cu 36 de puncte.