Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous va rămâne antrenorul de la FCSB, chiar dacă echipa sa mai are şanse infime de a ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League, în urma eşecului ruşinos, 1-4 cu Dinamo Zagreb.

Becali speră ca cipriotul să ia al treilea titlu consecutiv în Liga 1. Asta nu va fi uşor, ţinând cont că, înainte de duelul cu CFR Cluj, de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 9, la 4 puncte de play-off şi la 12 de liderul Universitatea Craiova.

Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous

“Nu s-a terminat benzina la Charalambous, nu. Cred că nu îl mai ascultă ei, jucătorii. Din moment ce nu au faze de joc elaborate, înseamnă că nu îl ascultă jucătorii pe Charalambous. Așa cred eu.

Când omul e mai bogat, e mai important. Când omul prinde și vechime la echipă, e chiar mai important. Ei sunt mult mai bogați acum, în doi ani de zile au câștigat toți sute de mii, milioane de euro. Din motivul acesta nu îl mai ascultă pe Charalambous, eu așa cred.

Nu există joc cu direcţie. Nu vorbim de Charalambous, ce credit? Luăm campionatul şi dup-aia revine creditul”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.