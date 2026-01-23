Ștefan Târnovanu, reacție dură după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: „Sezon compromis” - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Târnovanu, reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Sezon compromis”

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 0:04

Ștefan Târnovanu în Dinamo Zagreb - FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a suferit o înfrângere clară în Croația pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 a fazei principale din UEFA Europa League. Campioana a dat semne de revenire înainte de pauză, dar repriza a doua a scos la iveală aceleași carențe în defensivă.

După fluierul final, primul care a vorbit din tabăra roș-albaștrilor a fost Ștefan Târnovanu. Portarul lui Elias Charalambous nu s-a ferit de cuvinte și a dat un verdict dur.

FCSB are nevoie de o minune pentru a se califica în play-off

FCSB mai are șanse matematice de calificare în play-off-ul UEFA Europa League, dar campioana României are nevoie de minuni în ultima etapă, când va înfrunta Fenerbahce.

Ștefan Târnovanu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că sezonul este pe punctul de a fi compromis, dacă echipa nu va reuși să prindă nici măcar play-off-ul din campionatul intern.

„Două goluri în primele 10 minute, după am echilibrat puțin, dar finalul la fel de slab. Dacă nu vom intra în play-off în campionat, va fi un sezon compromis cu totul. Nu e ok ce se întâmplă, cum jucăm, fiecare șut pe poartă e gol, e foarte rău.

Cât timp primești 4 goluri, e clar că puteai face ceva mai mult. O să vedem la meciul cu Fener..”, a declarat Ștefan Târnovanu, imediat după meci, potrivit digisport.ro.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania
