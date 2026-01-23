„A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație a transmis că echipa roș-albastră a primit ce a meritat, după jocul prestat în Croația.

MM a mai declarat că sezonul a fost unul dificil pentru FCSB, fiind de părere că unii jucători par „plafonați” și și-au schimbat comportamentul.

Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League cu Dinamo Zagreb

De asemenea, Mihai Stoica a mai declarat că eșecul cu Dinamo Zagreb poate fi o lecție pentru FCSB. Pe campioană o așteaptă derby-ul cu CFR Cluj de duminică, din etapa a 23-a din Liga 1.

„Am mai întâlnit episoade de genul ăsta, nu este primul. În fotbal, ca în viaţă, fiecare primeşte ce merită. Iar acum, asta merităm. De la jucători, la ultimul membru al delegaţiei. Dacă s-ar fi terminat 2-1 cu ocazii pe final ne păcăleam.

Ziceam că am luptat de la egal la egal. N-am fost la niciun egal cu nimeni. Am primit o lecţie. Dacă nu avem minte, va fi un eşec total. Dar cred că vom fi alţii, nu ca aseară. Ne-am propus ceva şi ce ne-am propus a rămas la vestiare.