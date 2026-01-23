„A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League - Antena Sport

Închide meniul
„A ajuns cuțitul la os. Jucătorii par plafonați”. Mihai Stoica, cel mai dur discurs după umilința FCSB-ului din Europa League

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 11:46

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație a transmis că echipa roș-albastră a primit ce a meritat, după jocul prestat în Croația. 

MM a mai declarat că sezonul a fost unul dificil pentru FCSB, fiind de părere că unii jucători par „plafonați” și și-au schimbat comportamentul. 

De asemenea, Mihai Stoica a mai declarat că eșecul cu Dinamo Zagreb poate fi o lecție pentru FCSB. Pe campioană o așteaptă derby-ul cu CFR Cluj de duminică, din etapa a 23-a din Liga 1.  

Am mai întâlnit episoade de genul ăsta, nu este primul. În fotbal, ca în viaţă, fiecare primeşte ce merită. Iar acum, asta merităm. De la jucători, la ultimul membru al delegaţiei. Dacă s-ar fi terminat 2-1 cu ocazii pe final ne păcăleam. 

Ziceam că am luptat de la egal la egal. N-am fost la niciun egal cu nimeni. Am primit o lecţie. Dacă nu avem minte, va fi un eşec total. Dar cred că vom fi alţii, nu ca aseară. Ne-am propus ceva şi ce ne-am propus a rămas la vestiare. 

Uite, Universitatea Craiova nu a reuşit să meargă mai departe. Anul trecut am mers mai departe decât credeam că putem să ajungem. Iar în acest an ni s-au întâmplat multe. Avem jucători plafonaţi, jucători care şi-au schimbat comportamentul.  

Acum simt toţi că a ajuns cuţitul la os. Dacă nu câştigăm cu CFR-ul, se îndepărtează şi play-off-ul. Dar nu îmi vine să cred că se va întâmpla asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. 

