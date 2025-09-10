Gigi Becali a „pus ochii” pe un jucător de la Dinamo! Când s-ar putea realiza mutarea - Antena Sport

Gigi Becali pregătește un nou transfer de la rivala Dinamo. Patronul de la FCSB își dorește să aducă la echipă un jucător din lotul lui Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Kennedy Boateng, fundaș aflat în ultimul an de contract cu echipa alb-roșie. Până în momentul de față, „câinii” nu s-au înțeles cu acesta, pentru prelungirea actualei înțelegeri.

Gigi Becali vrea să îl transfere pe Kennedy Boateng de la Dinamo

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Gigi Becali a „intrat pe fir” și ar urma să îl abordeze pe jucător în iarnă, atunci când intră în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo. Astfel, acesta ar putea fi transferat încă din perioada de mercato, în schimbul unei sume modice, ori adus pe gratis, în vară.

Kennedy Boateng și-ar dori un salariu aproape dublu față de cel din prezent, de 10.000 de euro. Sursa citată notează că Dinamo nu își permite o asemenea sumă, astfel că jucătorul ar putea schimba echipa, în perioada următoare.

În cariera sa, Kennedy Boateng a jucat pentru: WAFA SC, LASK Linz, SV Ried, Santa Clara și Lusternau. În momentul de față, fundașul de 28 de ani este cotat la suma de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.