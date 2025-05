Gigi Becali a râs de rivala Rapid, după remiza cu Dinamo: "Echipă de Divizia C, nu au trecut de mijlocul terenului" - Antena Sport

Gigi Becali a râs de rivalii de la Rapid, după remiza din derby-ul cu Dinamo, scor 0-0. Giuleştenii au ratat şansa de a se apropia de locurile de cupe europene, fiind la trei puncte faţă de U Cluj.

Gigi Becali era convins că Rapid nu o va învinge pe Dinamo. Patronul campioanei a subliniat jocul modest prestat de giuleşteni, comparându-i cu o echipă de Liga a 3-a.

Gigi Becali a râs de Rapid, după remiza cu Dinamo

Totodată, Gigi Becali a declarat că Dan Şucu trebuie să investească masiv pentru ca Rapid să se lupte la titlu. Patronul de la FCSB i-a ironizat pe giuleşteni şi a transmis că nici dacă s-ar retrage echipa sa din campionat nu ar avea nicio şansă să devină campioni.

„V-am spus că ei nu o bat pe Dinamo. La fotbal mai intervine şi norocul, dar valoarea e valoare. Dinamo, aţi văzut ce repede pasează, o posesie extraordinară. Nu puteau să treacă de centrul terenului. Parcă juca o echipă de Divizia C cu una de Divizia 1.

Şumudică acum…echipa are potenţial, se bate la titlu. Acum spune că asta le e limita, ce faci, bă? Acum aşa…nu are nicio şansă la titlu, de unde şansă. Nici dacă mă retrag nu are şanse, îi face praf CFR-ul. N-are valoare. Nu are jucători valoroşi.