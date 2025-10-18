"Asta e arma secretă". Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo - Rapid: "Nu există favorită" - Antena Sport

Costel Gâlcă a prefaţat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida se anunţă a fi una “de foc” şi se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională.
Costel Gâlcă a dezvăluit că “arma secretă” pentru meciul cu rivalii din Ştefan cel Mare este întreaga echipă. Antrenorul a subliniat că elevii săi trebuie să aibă un joc perfect pentru a lua cele trei puncte.
Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo – Rapid
Gâlcă a lăudat-o şi pe Dinamo, însă a declarat că într-un derby, nu există o echipă favorită. Antrenorul giuleştenilor a vorbit şi despre Alexandru Dobre, mărturisind că mijlocaşul a fost supărat după ce Mircea Lucescu nu l-a utilizat în meciul cu Austria.
“Ne așteptăm un meci frumos pentru orice suporter. Cred că toți jucătorii își doresc să intre din primul minut. De dorit să facem un meci perfect. Dinamo e într-o formă foarte bună, o echipă cu calitate, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul. O echipă agresivă, trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest joc și a profita de spațiile pe care le lasă. Trebuie să avem inspirație în fața porții.
Nu cred că există o favorită, indiferent de locul în clasament. Știm ambițiile, istoria cluburilor, cel care va fi mai concentrat, mai curajos, cred că va câștiga meciul. În general, noi încercăm să ne impunem jocul. Adversarii să se preocupe mai mult de jocul nostru decât ei de ai lor, dar au jucători de calitate, care au demonstrat și anul trecut. Sperăm să ne impunem în acest joc. Pentru mine, toate meciurile sunt importante, trebuie să le câștigăm pe toate.
De aceea suntem aici, pentru că am avut un parcurs destul de bun. Pentru noi echipa este arma secretă. Noi trebuie să arătăm bine ca echipă. Important e să avem o idee de joc clară ca echipă. Normal că Dobre nu e bucuros că nu a prins lotul naționalei. E un tip care a venit cu o atitudine foarte bună, vrea în continuare să demonstreze că vrea să fie în lotul naționalei. Cu siguranță va fi un derby și în tribune. Biletele s-au vândut foarte repede, ne dorim să le dăm o bucurie fanilor, atât ca joc, cât și ca rezultat“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă, înainte de Dinamo – Rapid.
