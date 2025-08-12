Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat - Antena Sport

Rapid a suferit o mare pierdere, înaintea derby-ului cu FCSB din runda viitoare de Liga 1. Jakub Hromada s-a accidentat în remiza cu Oțelul, scor 1-1, și sunt șanse mici să fie în lotul giuleștenilor pentru confruntarea cu marea rivală.

Jakub Hromada a părăsit terenul accidentat în meciul de la Galați, în minutul 39. El a fost înlocuit de Luka Gojkovic.

Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB

Robert Niță a dezvăluit că Jakub Hromada va efectua un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită. Fostul jucător al Rapidului a transmis că mijlocașul va lipsi, cel mai probabil, de la derby-ul cu campioana.

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică, în derby-ul rundei a șasea din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:30.

„Etapa viitoare vine FCSB-ul pe Arena Națională. Acum toată lumea se așteaptă, ‘I-a bătut toată lumea pe FCSB, Rapid trebuie să…’. Hromada o să facă niște investigații astăzi după-amiază. Și împreună cu doctorul echipei și ce se va vedea la interpretarea ecografiei și a RMN-ului…