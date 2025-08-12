Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat

Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat

Publicat: 12 august 2025, 12:41

Comentarii
Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat

Costel Gâlcă, în timpul unui meci la Rapid/ Sport Pictures

Rapid a suferit o mare pierdere, înaintea derby-ului cu FCSB din runda viitoare de Liga 1. Jakub Hromada s-a accidentat în remiza cu Oțelul, scor 1-1, și sunt șanse mici să fie în lotul giuleștenilor pentru confruntarea cu marea rivală. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jakub Hromada a părăsit terenul accidentat în meciul de la Galați, în minutul 39. El a fost înlocuit de Luka Gojkovic. 

Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB 

Robert Niță a dezvăluit că Jakub Hromada va efectua un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită. Fostul jucător al Rapidului a transmis că mijlocașul va lipsi, cel mai probabil, de la derby-ul cu campioana. 

Rapid și FCSB se vor întâlni duminică, în derby-ul rundei a șasea din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:30. 

„Etapa viitoare vine FCSB-ul pe Arena Națională. Acum toată lumea se așteaptă, ‘I-a bătut toată lumea pe FCSB, Rapid trebuie să…’. Hromada o să facă niște investigații astăzi după-amiază. Și împreună cu doctorul echipei și ce se va vedea la interpretarea ecografiei și a RMN-ului… 

Reclamă
Reclamă

Ca primă impresie este o problemă musculară. Doar dacă este o contractură și el, fiind un jucător care a mai avut astfel de accidentări, a vrut un pic să se protejeze și, gândindu-se și la derby, să fi ieșit. Dar mi-e greu să cred că va fi cu FCSB-ul”, a transmis Robert Niță, conform fanatik.ro. 

Costel Gâlcă a anunțat schimbări la Rapid pentru derby-ul cu FCSB 

Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. 

(n.r: Mulţumit cu acest egal?) Am făcut o repriză foarte proastă, a fost şi meritul adversarului, au început foarte bine, au fost agresivi. Ştiam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna asta cu ei că sunt foarte agresivi. 

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
Reclamă

(n.r: Parcă am văzut două meciuri total opuse. Ce le-aţi spus la pauză?) Bineînţeles, că să îi atragem mai mult între linii, să jucăm mai mult între linii, să facem schimbare de direcţie, pentru că nu îi atrăgeam unde aveam şi noi posesia. Să avem mai multă personalitate, să putem să combinăm mult mai mult la mijlocul terenului. 

(n.r: Se vor schimba lucruri pentru meciul cu FCSB?) Vom vedea. Cu siguranţă că vor intra alţi jucători care pot să dea mai mult şi să le punem probleme celor de la FCSB”, a declarat Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Oţelul – Rapid 1-1. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Observator
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
14:39
Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid
14:34
Cătălin-Cedric Ghigea | Limitele fizice ale piloților de Formula 1
14:19
“Cred că se vor schimba lucrurile!” Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Normal că s-a discutat şi de scandaluri”
13:52
Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia: „Am avut discuții personale”
13:32
PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu. Al doilea transfer al verii realizat de francezi
13:29
Alexander Isak, decizie radicală la Newcastle! Atacantul dorit de Liverpool, avertisment pentru “coţofene”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”