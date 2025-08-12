Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat - Antena Sport

Rapid a suferit o mare pierdere, înaintea derby-ului cu FCSB din runda viitoare de Liga 1. Jakub Hromada s-a accidentat în remiza cu Oțelul, scor 1-1, și sunt șanse mici să fie în lotul giuleștenilor pentru confruntarea cu marea rivală.
Jakub Hromada a părăsit terenul accidentat în meciul de la Galați, în minutul 39. El a fost înlocuit de Luka Gojkovic.
Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB
Robert Niță a dezvăluit că Jakub Hromada va efectua un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită. Fostul jucător al Rapidului a transmis că mijlocașul va lipsi, cel mai probabil, de la derby-ul cu campioana.
Rapid și FCSB se vor întâlni duminică, în derby-ul rundei a șasea din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Națională, de la ora 21:30.
„Etapa viitoare vine FCSB-ul pe Arena Națională. Acum toată lumea se așteaptă, ‘I-a bătut toată lumea pe FCSB, Rapid trebuie să…’. Hromada o să facă niște investigații astăzi după-amiază. Și împreună cu doctorul echipei și ce se va vedea la interpretarea ecografiei și a RMN-ului…
Ca primă impresie este o problemă musculară. Doar dacă este o contractură și el, fiind un jucător care a mai avut astfel de accidentări, a vrut un pic să se protejeze și, gândindu-se și la derby, să fi ieșit. Dar mi-e greu să cred că va fi cu FCSB-ul”, a transmis Robert Niță, conform fanatik.ro.
Costel Gâlcă a anunțat schimbări la Rapid pentru derby-ul cu FCSB
Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova.
“(n.r: Mulţumit cu acest egal?) Am făcut o repriză foarte proastă, a fost şi meritul adversarului, au început foarte bine, au fost agresivi. Ştiam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna asta cu ei că sunt foarte agresivi.