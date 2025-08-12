PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu. Al doilea transfer al verii realizat de francezi - Antena Sport

PSG a oficializat marți transferul lui Ilya Zabarnyi, un fundaș ucrainean care a fost crescut de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Parizienii le-au achitat celor de la Bournemouth suma de 63 de milioane de euro.
Ilya Zabarnyi a evoluat la Dinamo Kiev, înainte să facă pasul în Premier League. El a fost antrenat de Mircea Lucescu timp de trei sezoane, între 2020 și 2023.
PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu
“Paris Saint-Germain este încântat să-l întâmpine pe Ilya Zabarnyi. Fundaşul central de 22 de ani, care va purta numărul 6, devine astfel primul jucător ucrainean din istoria clubului”, a transmis PSG prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul său.
Vinerea trecută, clubul parizian l-a transferat şi pe portarul Lucas Chevalier de la Lille.
Ilya Zabarnyi, de 49 de ori selecţionat pentru naţionala Ucrainei, va întări apărarea echipei antrenate de Luis Enrique, care va dispune de o alternativă credibilă la căpitanul Marquinhos.
Ilya Zabarnyi şi-a făcut debutul la echipa Ucrainei pe data de 7 octombrie 2020 pe Stade de France, în faţa Franţei, la doar 18 ani, devenind astfel al doilea cel mai tânăr jucător din istoria naţionalei.
“Suntem bucuroşi să continuăm întărirea colectivului nostru prin semnătura lui Ilya Zabarnyi. Ilya este un jucător internaţional de talent şi un mare profesionist. El va avea o contribuţie majoră la tot ce vrem să construim pe termen lung la Paris-Germain”, a declarat preşedintele PSG, Nasser Al-Khelaifi, citat în comunicatul clubului.
“Sunt foarte bucuros să mă alătur lui Paris Saint-Germain, cel mai bun club din lume, cu cel mai bun proiect”, a declarat, la rândul său, Ilia Zabarni.