Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen: „Ei vor fi mai puternici” - Antena Sport

Neil Lennon a oferit un verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu scoțienii, dacă va trece de Drita.
În prima manșă a duelului, FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita, după o revenire spectaculoasă de la 0-2. Partida retur se va disputa joi, la Priștina, și va fi în format live text, pe AS.ro.
Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen
Neil Lennon, cel care a antrenat-o pe Rapid în startul sezonului trecut, a prefațat un posibil duel între FCSB și Aberdeen. Tehnicianul nord-irlandez cunoaște fotbalul scoțian, după ce a antrenat-o timp de mai multe sezoane pe Celtic.
Lennon s-a declarat convins de faptul că FCSB va fi echipa mai puternică în eventuala „dublă” cu Aberdeen. Tehnicianul susține că avantajele scoțienilor vor fi tranziția bună și viteza în flancuri.
„Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și sunt buni în tranziții. Antrenor lor principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate”, a declarat Neil Lennon, conform digisport.ro.
Gigi Becali a anunţat strategia FCSB-ului la returul decisiv cu Drita
Chiar dacă declara anterior că FCSB va renunţa la sistemul cu doi închizători, Becali a precizat că acest lucru e valabil doar pentru partidele din campionat.
Potrivit lui Gigi Becali, Vlad Chiricheş şi Adrian Şut vor forma cuplul de închizători la meciul Drita – FCSB. Becali a justificat decizia pe care a luat-o prin faptul că FCSB a câştigat meciul tur, cu 3-2.
“(n.r: Cine va juca la returul cu Drita) Ngezana cu Popescu în centru, o să fie Chiricheş cu Şut (n.r: închizători). O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti şi Bîrligea.