Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen: „Ei vor fi mai puternici” - Antena Sport

Neil Lennon a oferit un verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu scoțienii, dacă va trece de Drita.

În prima manșă a duelului, FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita, după o revenire spectaculoasă de la 0-2. Partida retur se va disputa joi, la Priștina, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen

Neil Lennon, cel care a antrenat-o pe Rapid în startul sezonului trecut, a prefațat un posibil duel între FCSB și Aberdeen. Tehnicianul nord-irlandez cunoaște fotbalul scoțian, după ce a antrenat-o timp de mai multe sezoane pe Celtic.

Lennon s-a declarat convins de faptul că FCSB va fi echipa mai puternică în eventuala „dublă” cu Aberdeen. Tehnicianul susține că avantajele scoțienilor vor fi tranziția bună și viteza în flancuri.

„Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și sunt buni în tranziții. Antrenor lor principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate”, a declarat Neil Lennon, conform digisport.ro.