Alexander Isak, decizie radicală la Newcastle! Atacantul dorit de Liverpool, avertisment pentru "coţofene" - Antena Sport

Alexander Isak, atacantul celor de la Newcastle, vrea neapărat să plece de pe St. James’ Park vara aceasta. Suedezul este unul dintre cei mai doriţi atacanţi din Europa, iar Liverpool, campioana sezonului trecut, se află pe urmele sale.

“Cormoranii” au făcut chiar şi o ofertă de 110 milioane de lire sterline, dar aceasta a fost refuzată de Newcastle, club care insistă că Isak nu este de vânzare, chiar dacă suedezul vrea să ajungă pe Anfield.

Alexnder Isak vrea la Liverpool cu orice preţ! Mesaj categoric pentru Newcastle

Atacantul suedez Alexander Isak nu mai doreşte să rămână la echipa engleză de fotbal Newcastle United, fiind decis să se transfere la FC Liverpool înainte de încheierea perioadei de transferuri, pe 1 septembrie, scrie BBC.

Newcastle a refuzat o ofertă de 110 milioane de lire sterline făcută de Liverpool pentru Isak în data de 10 august, însă după ce “coţofenele” au respins această sumă, campioana en titre a Angliei a făcut un pas în spate, nedorind să pluseze pentru a-şi asigura serviciile golgheterului scandinav, ai cărui părinţi sunt originari din Eritreea.

Antrenorul echipei Newcastle, Eddie Howe, a declarat, după înfrângerea suferită în meciul amical din presezon cu Atletico Madrid, că ‘totul este în joc” în ceea ce priveşte viitorul lui Isak, dar a subliniat că este “clar” că “nu-l poate implica” pe atacant în planurile sale actuale.