Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB - Antena Sport

“Nu le mai convine jucătorilor să alerge, nu mai vor. Ce să mai, au bani, și-au luat apartamente… Pentru ce să mai alerge? Au și câteva sute de mii, gata… Nu mai au stresul zilei de mâine, al familiei. Trebuie să știi de frică, bă. Nu mai au ambiții de milionari, atunci asta este. Dacă n-ai stresul și frica pentru familia ta, nici ambiția de milionar, atunci la revedere! «Vai, ce căldură a fost la antrenament, vai, nu pot să alerg». Pentru ce să mai alerge Șut? Are o situație bună, omul.

„A, nu, nu, nu. Păi ce vină are Charalambous că nu aleargă ăștia pe teren? Nu”, a spus Becali, citat de gsp.ro . Înainte, nu ezitase să îi critice în termeni duri pe fotbaliştii săi.

Elias Charalambous: “Sunt îngrijorat”

Elias Charalambous a declarat miercuri seară, după meciul cu Shkendija, scor 1-2, că trebuie să găsească motivul pentru care echipa nu joacă aşa cum ar trebui.

“Din nefericire pentru noi lucrurile nu au mers cum ne aşteptam. Am primit gol uşor şi nu am făcut nimic ca să schimbăm situaţia. Mă aşteptam să fim mai buni. Nu am avut reacţie. Asta este, aşa este fotbalul, acum nu putem schimba nimic. Suporterii şi-au făcut treaba, noi nu.

Îmi pare rău pentru suporteri. Nu suntem cum ar trebui să fim şi cred că este o problemă mentală. Am pierdut mingea uşor, am făcut greşeli. Trebuie să găsim motivul. Sunt îngrijorat atâta vreme cât nu jucăm aşa cum trebuie”, a spus Charalambous.