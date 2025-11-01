El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu - Antena Sport

Genoa nu a câștigat niciun meci în actuala ediție de Serie A și ocupă ultima poziție în clasament. În mod evident, aceste rezultate au dus la despărțirea de Patrick Vieira, asta deși antrenorul francez avea parte de susținerea lui Dan Șucu pentru a continua pe banca „grifonilor”.

Presa din Italia anunță că omul de afaceri din România a găsit deja candidatul ideal pentru a-l înlocui pe antrenorul plecat de la echipă. Este vorba despre Roberto D’Aversa, fostul tehnician al celor de la Empoli.

Roberto D’Aversa, candidatul pentru postul de antrenor la Genoa

Genoa are un start de sezon catastrofal în Italia, asta deși Dan Șucu spera că echipa va lupta curând pentru zona de cupe europene. „Grifonii” nu au nicio victorie în cele nouă runde și vor juca în deplasare la Sassuolo în această etapă.

Patrick Vieira a luat decizia de a pleca de la echipă, iar acum conducerea, în frunte cu Dan Șucu, este în căutarea unui înlocuitor. Potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, favorit pentru a veni la Genoa este Roberto D’Aversa.

Acesta este liber de contract din vara anului acesta, după ce a fost demis de la Empoli, formația cu care a retrogradat la finalul sezonului trecut. Paolo Vanoli este cealaltă variantă de înlocuitor pentru postul de antrenor la Genoa.