Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu

El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 17:26

Comentarii
El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu

Dan Șucu / Profimedia

Genoa nu a câștigat niciun meci în actuala ediție de Serie A și ocupă ultima poziție în clasament. În mod evident, aceste rezultate au dus la despărțirea de Patrick Vieira, asta deși antrenorul francez avea parte de susținerea lui Dan Șucu pentru a continua pe banca „grifonilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Italia anunță că omul de afaceri din România a găsit deja candidatul ideal pentru a-l înlocui pe antrenorul plecat de la echipă. Este vorba despre Roberto D’Aversa, fostul tehnician al celor de la Empoli.

Roberto D’Aversa, candidatul pentru postul de antrenor la Genoa

Genoa are un start de sezon catastrofal în Italia, asta deși Dan Șucu spera că echipa va lupta curând pentru zona de cupe europene. „Grifonii” nu au nicio victorie în cele nouă runde și vor juca în deplasare la Sassuolo în această etapă.

Patrick Vieira a luat decizia de a pleca de la echipă, iar acum conducerea, în frunte cu Dan Șucu, este în căutarea unui înlocuitor. Potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, favorit pentru a veni la Genoa este Roberto D’Aversa.

Acesta este liber de contract din vara anului acesta, după ce a fost demis de la Empoli, formația cu care a retrogradat la finalul sezonului trecut. Paolo Vanoli este cealaltă variantă de înlocuitor pentru postul de antrenor la Genoa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
19:26
Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. Piteștenii încheie seria de trei etape fără succes
19:25
Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest
19:03
Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit”
19:00
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off. Echipele de start
19:00
LIVE VIDEOCarolina Hurricanes – Boston Bruins se joacă ACUM în AntenaPlay. Duel tare în Conferinţa de Est
18:49
Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei