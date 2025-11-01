U Cluj - FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” - Antena Sport

Min. 77: Șansă de gol pentru FCSB! Adrian Șut expediază un șut puternic de la distanță, Lefter răspunde cu o intervenție bună și respinge mingea în lateral.

Min. 59: Șansă de 3-0 pentru campioana României! David Miculescu reia excelent cu capul spre poartă, dar mingea trece puțin pe lângă.

Min. 56: GOOOOL FCSB! Darius Olaru face dubla pe Cluj Arena, după ce profită de o mare eroare a gazdelor. Campioana, în control total!

Min. 51: Poziție bună pentru Darius Olaru. Mijlocașul celor de la FCSB șutează cu piciorul stâng din marginea careului, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 46: A început repriza a doua! David Miculescu i-a luat locul lui Mihai Lixandru.

Final de primă repriză pe Cluj Arena! Campioana Ligii 1 se află în avantaj, atât pe tabelă, cât și numeric.

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu trei minute!

Min. 39: Cartonaș roșu U Cluj! Murgia vede al doilea galben după doar patru minute și este eliminat de centralul partidei.

Min. 39: Mare ocazie de gol pentru Universitatea Cluj! Jovo Lukic a reluat cu capul pe spate, mingea trece puțin pe lângă poarta lui Ștefan Târnovanu.

Min. 32: GOOOOOOL FCSB! Darius Olaru înscrie superb cu un șut din interiorul careului de 16 metri. Super-execuție pentru căpitanul roș-albaștrilor!

Min. 29: Cea mai mare ocazie a partidei este irosită de oaspeți! Bîrligea trimite o centrare perfectă pentru Juri Cisotti, italianul reia spre poartă, iar mingea este scoasă de sub bară de Lefter.

Min. 27: Darius Olaru încearcă o execuție pretențioasă din interiorul careului, însă mingea ajunge în brațele portarului Lefter.

Min. 26: Șansă uriașă pentru U Cluj! Ngezana greșește inexplicabil, pierde în fața lui Lukic, mingea ajunge rapid la Macalou, care trage slab, în blocaj.

Min. 25: Încă o fază periculoasă la poarta apărată de Lefter. Adrian Șut expedieză un șut violent de la aproximativ 25 de metri, balonul trece peste vinclul porții.

Min. 23: Șansă bună de gol pentru FCSB! Risto Radunovic a centrat excelent din banda stângă, Juri Cisotti a apărut bine în careu și a reluat cu capul, dar mingea s-a dus pe lângă poartă.

Min. 18: Gruparea lui Elias Charalambous încearcă să penetreze defensiva adversă. Bîrligea, înconjurat de trei adversari, trage în blocaj.

Min. 11: Șansă importantă de gol pentru echipa lui Cristiano Bergodi! Murgia a fost blocat excelent de Bîrligea, iar șutul venit imediat s-a dus mult peste poarta lui Târnovanu.

Min. 3: O primă situație de gol pentru campioana Ligii 1. După o recuperare făcută în dreptul careului advers, mingea a ajuns la Darius Olaru, care a încercat poarta. Mingea a fost prinsă fără probleme de Lefter.

Min. 1: A început partida de pe Cluj Arena!

U CLUJ (4-3-3) : Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) – Murgia, Artean, Bic – Macalou, Lukic, Postolachi. Rezerve : Gertmonas, I. Chirilă – Chinteș, I. Cristea, Toșca, Miguel Silva, G. Simion, Codrea, El Sawy, Nistor, Gheorghiță, A. Trică. Antrenor : Cristiano Bergodi

: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) – Murgia, Artean, Bic – Macalou, Lukic, Postolachi. : Gertmonas, I. Chirilă – Chinteș, I. Cristea, Toșca, Miguel Silva, G. Simion, Codrea, El Sawy, Nistor, Gheorghiță, A. Trică. : Cristiano Bergodi FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Fl. Tănase, Olaru (cpt.) – Bîrligea. Rezerve: Zima – Graovac, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.

În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.

Miculescu şi Cisotti sunt apţi. Italianul e anunţat titular

Elias Charalambous a anunţat înaintea duelului cu U Cluj că David Miculescu şi Juri Cisotti sunt refăcuţi pentru partida cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Italianul ar urma chiar să fie titular cu U Cluj.

“(n.r: Cum e atmosfera înainte de meciul cu U Cluj?) Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.

(n.r: Cum sunt Cisotti şi Miculescu? Erau accidentaţi) Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. (n.r: Vor putea evolua?) Da, amândoi. Sunt 100% pregătiţi”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB vine după două victorii în ultimele două meciuri, 4-0 cu UTA în campionat şi 3-1 cu Gloria Bistriţa, în deplasare, în Cupa României. După plecarea lui Neluţu Sabău şi venirea lui Cristiano Bergodi, U Cluj a înregistrat şi ea două victorii în ultimele două meciuri, 2-1 cu Oţelul, în campionat, în deplasare şi tot 2-1 cu Metalul Buzău, în deplasare, în Cupa României.