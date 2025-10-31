Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov - Antena Sport

Închide meniul
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 18:37

Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov

Profimedia

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate, anunţă ziaruldeiasi.ro.

Fosta fabrică Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași, era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal. Cine este cumpărătorul ArchelorMittal Iași, ucraineanul Rinat Ahmetov? Acesta mai are investiții în România, în special în zona investițiilor verzi (eoliene). Recent acesta a făcut încă un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile în România prin conectarea la rețea a parcului fotovoltaic Glodeni II și începutul livrării energiei către operatorul național de transport.

Rinat Ahmetov este cunoscut ca cel mai bogat ucrainean, patronul lui Şahtior Donetsk, clubul de fotbal cunoscut a cărui echipă a fost mulți ani antrenată de Mircea Lucescu, cu care Ahmetov are chiar o relație apropiată.

1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
