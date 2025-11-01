Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj - Antena Sport

Transferul lui Florinel Coman a fost una dintre marile lovituri date de Gigi Becali la finalul sezonului 2023/2024. Fotbalistul român era cumpărat pentru suma de peste cinci milioane de euro de cei de la Al-Gharafa.

Clubul din Qatar nu a virat însă banii în schimbul jucătorului care cucerise titlul de campion al României și a urmat un scandal uriaș, cu o plângere făcută la FIFA de clubul din Liga 1.

Gigi Becali a încasat banii pe transferul lui Florinel Coman

Gigi Becali a avut câștig de cauză în ceea ce privește transferul lui Florinel Coman, iar qatarezii au fost obligați de FIFA să achite cele cinci 5,2 milioane de euro, plus penalități către clubul roș-albastru.

Finanțatorul campioanei României a confirmat sâmbătă că a încasat în sfârșit cele șase milioane de euro de la Al-Gharafa. Mai mult decât atât, acesta a explicat că va mai urma o tranșă de aproximativ 600.000, aceasta fiind dobândă plus alte penalități.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro!!! Sunt toți în cont…Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele.