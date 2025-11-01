Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: "Nu fac asta" - Antena Sport

Florin Cernat este foarte aproape să vină la FCSB. El a fost cerut de Meme Stoica, iar mutarea a fost anunţată şi de Gigi Becali.
Patronul FCSB a avut totuşi o cerinţă pentru Cernat: să se înţeleagă cu FC Voluntari, pentru ca mutarea să fie oficializată: “Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!”, a spus Gigi Becali, care a precizat că Cernat va pleca din ţară să urmărească un fotbalist. Cernat ajunge la FCSB la dorinţa lui Meme Stoica, potrivit lui Becali: “am încredere în ce îmi spune el”. Florentin Pandele, primarul Voluntariului, a fost cununat de Gigi Becali, iar FC Volunari aparţie de primăria condusă de acesta.
De-a lungul carierei, Florin Cernat a jucat la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.
- Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu “U” Cluj: “E ireal”
- Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine”
- FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali
- Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui”
- Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo – CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel”