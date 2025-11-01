Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: "Nu fac asta" - Antena Sport

Florin Cernat este foarte aproape să vină la FCSB. El a fost cerut de Meme Stoica, iar mutarea a fost anunţată şi de Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB a avut totuşi o cerinţă pentru Cernat: să se înţeleagă cu FC Voluntari, pentru ca mutarea să fie oficializată: “Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!”, a spus Gigi Becali, care a precizat că Cernat va pleca din ţară să urmărească un fotbalist. Cernat ajunge la FCSB la dorinţa lui Meme Stoica, potrivit lui Becali: “am încredere în ce îmi spune el”. Florentin Pandele, primarul Voluntariului, a fost cununat de Gigi Becali, iar FC Volunari aparţie de primăria condusă de acesta.

De-a lungul carierei, Florin Cernat a jucat la Oțelul Galați, Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.