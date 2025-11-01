Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad - Antena Sport

Simona Halep se află prezentă acum la Turneul Campioanelor de la Riad – care se desfăşoară în perioada 1-8 noiembrie.

Românca noastră s-a bucurat de o primire călduroasă din partea arabilor, care au întâmpinat-o cu fast pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Simona Halep a fost adusă într-o mașină specială, iar – după sosirea în complex- Garbine Muguruza i-a oferit un tur complet al arenei. A urmat apoi o festivitate în care Simona Halep a premiat-o pe Sabalenka. Alături de Garbine Muguruza, directoarea turneului, au urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul pentru locul 1 WTA.

La Turneul Campioanelor, Simona Halep joacă rolul de ambasador al competiţiei. Ea a fost inclusă în grupul celor patru vedete care promovează competiţia, alături de Garbine Muguruza, Angelique Kerber și Ons Jabeur.

Halep i-a mulțumit Garbinei Muguruza pe rețelele de socializare pentru că i-a oferit acest rol. „Ce frumos a fost să explorăm împreună locul unde se desfășoară Turneul Campioanelor! Mulțumesc, Garbine Muguruza, și felicitări pentru munca extraordinară pe care ai depus-o în organizarea acestui eveniment”, a scris Simona.