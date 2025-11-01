Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad - Antena Sport

Home | Tenis | Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad

Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 18:49

Comentarii
Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad

Simona Halep se află prezentă acum la Turneul Campioanelor de la Riad – care se desfăşoară în perioada 1-8 noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca noastră s-a bucurat de o primire călduroasă din partea arabilor, care au întâmpinat-o cu fast pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Simona Halep a fost adusă într-o mașină specială, iar – după sosirea în complex- Garbine Muguruza i-a oferit un tur complet al arenei. A urmat apoi o festivitate în care Simona Halep a premiat-o pe Sabalenka. Alături de Garbine Muguruza, directoarea turneului, au urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul pentru locul 1 WTA.

 

La Turneul Campioanelor, Simona Halep joacă rolul de ambasador al competiţiei. Ea a fost inclusă în grupul celor patru vedete care promovează competiţia, alături de Garbine Muguruza, Angelique Kerber și Ons Jabeur.

Halep i-a mulțumit Garbinei Muguruza pe rețelele de socializare pentru că i-a oferit acest rol. „Ce frumos a fost să explorăm împreună locul unde se desfășoară Turneul Campioanelor! Mulțumesc, Garbine Muguruza, și felicitări pentru munca extraordinară pe care ai depus-o în organizarea acestui eveniment”, a scris Simona.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
18:45
S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot”
18:25
Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă
18:13
Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!”
17:59
Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important”
17:51
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat
17:26
El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei