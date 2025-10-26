Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent - Antena Sport

Gigi Becali se va afla printre cei 2.500 de invitaţi speciali asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti. Toate momentele pot fi urmărite în timp real pe observatornews.ro.
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan vor lua parte de asemenea la eveniment.
Gigi Becali, dezvăluire despre sfințirea Catedralei Neamului
Becali a anunţat că a primit doar o invitaţie şi că familia sa nu va putea lua parte la eveniment. Mai mult, SPP va verifica atent miile de invitaţi care vor participa la eveniment, măsurile fiind fără precedent.
“Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi duminică, începând cu ora 6.00, la evenimentul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, dispuşi în punctele-cheie pentru a îndruma toţi oamenii care vor participa la eveniment.
Catedrala Naţională, o construcţie a recordurilor
După lucrări care au durat 15 ani, duminică, 26 octombrie, în ziua sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, are loc inaugurarea Catedralei Naţionale, a cărei construire a fost, în primă fază, contestată de o parte a societăţii româneşti, care a reclamat că suma imensă necesară ar putea fi folosită pentru construirea mai multe spitale sau pentru realizarea altor lucrări de interes public. Ulterior însă, într-o ţară majoritar ortodoxă în proporţie de peste 85% şi în contextul revenirii în întreaga Europă a unor sentimente profunde de identitate naţională, românii par să fie mai degrabă cuprinşi de mândria realizării unei asemenea construcţii unice decât interesaţi de banii cheltuiţi pentru acest lucru. Dovadă este şi numărul mare de pelerini din toată ţara care şi-au rezervat locuri în autocare cu mult timp înainte, ca să poată veni le evenimentul din Capitală.
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii ale unor companii, persoane fizice şi credincioşi, din fondurile Patriarhiei, dar şi din fonduri publice – alocări anuale de la Guvern, primării şi consilii judeţene. Printre cei care au donat se află şi Gigi Becali.
“E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, susţinea Becali, cu 7 ani în urmă.
Programul inaugurării
După oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoţi delegaţi de eparhiile din Patriarhia Română şi 12 diaconi, care va avea lor între orele 7.30 – 10.00, va urma Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, oficiată, începând cu ora 10.30, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul are loc la împlinirea a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române şi a 100 de ani de existenţă a Patriarhiei Române şi va fi transmis în direct de TVR şi de Trinitas TV.
Potrivit programului liturgic, cei 2.500 de invitaţi oficiali din interiorul lăcaşului se vor închina primii în Sfântul Altar, urmaţi de grupurile din eparhii, iar credincioşii vor avea acces în interior după ora 20.00.
În spaţiul disponibil pe esplanada din faţa Catedralei Naţionale, vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din ţară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în apropierea treptelor de acces în Catedrală.
Ceilalţi credincioşi vor putea urmări slujba din spaţiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naţionale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.
După încheierea Sfintei Liturghii (ora 10.00) şi a slujbei de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale (ora 12.30), accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei (aproape de treptele Catedralei).
Credincioşii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naţionale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie numai după ora 20.00, când se estimează că invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.
Pelerinii trebuie să aibă la ei un act de identitate, altfel nu vor putea intra la ceremonia de sfinţire. Ei vor primi un ecuson pe care sunt obligaţi să îl poarte pe perioada evenimentului, în caz contrar neavând acces pe esplanadă.
Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, până în 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopţii.
Luni, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, începând cu ora 09.00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toţi ierarhii ortodocşi invitaţi oficial şi un număr restrâns de preoţi şi diaconi.
„Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române”, este mesajul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.
- Românul care a traversat Europa pe bicicletă: „Fără cuvinte!” Ce a făcut când a ajuns în capătul sudic al continentului
- Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare
- Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial
- Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere
- Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă!