Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui” - Antena Sport

Campioana FCSB a adus aminte de echipa puternică din sezonul trecut și a obținut un succes clar pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0. Gruparea roș-albastră a ajuns la două victorii la rând în campionatul intern, după acel 4-0 cu UTA.
Darius Olaru a avut o evoluție extraordinară și a înscris ambele goluri ale echipei sale. Căpitanul a fost lăudat de patronul Gigi Becali, care a criticat câțiva jucători după fluierul final.
Cristiano Bergodi nu l-a iertat pe Murgia
Universitatea Cluj a pierdut pe teren propriu la primul meci „acasă” pentru noul antrenor. Gruparea ardeleană a început bine jocul, dar a primit gol și a rămas ulterior în inferioritate numerică.
Murgia a văzut două cartonașe galbene în interval de patru minute, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a scos în evidență faptul că duelul s-a sfârșit odată cu acel moment.
„(n. r. eliminare Murgia) Am văzut bine, m-am uitat la minge și nu am văzut ce a făcut Murgia. Meciul s-a terminat acolo, când joci cu o echipă de calitatea asta, e foarte greu. Nu am nimic de reproșat la adresa jucătorilor. Am început bine meciul, până am luat golul, am lăsat spațiu să intre din linia a doua.
Se putea juca de la egal la egal, mai multe ocazii am avut noi decât ei. Ocazia lui Lukic, șutul lui Macalou.. Era un meci care se putea juca la victorie. Meciul s-a terminat după neglijența lui Alessandro. Băieții au jucat bine. Mi-au plăcut cum au intrat pe teren. Echipa a fost compactă, dar după s-a terminat.
Nu m-am uitat la clasament, avem treabă mulă și vreau să relansez această echipă. Am un grup bun, un lot valoros și vreau să fac treabă bună. Nu mă descurajez”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.
- Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu “U” Cluj: “E ireal”
- Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine”
- Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: “Nu fac asta”
- FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali
- Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo – CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel”