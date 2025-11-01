Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui” - Antena Sport

Campioana FCSB a adus aminte de echipa puternică din sezonul trecut și a obținut un succes clar pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0. Gruparea roș-albastră a ajuns la două victorii la rând în campionatul intern, după acel 4-0 cu UTA.

Darius Olaru a avut o evoluție extraordinară și a înscris ambele goluri ale echipei sale. Căpitanul a fost lăudat de patronul Gigi Becali, care a criticat câțiva jucători după fluierul final.

Cristiano Bergodi nu l-a iertat pe Murgia

Universitatea Cluj a pierdut pe teren propriu la primul meci „acasă” pentru noul antrenor. Gruparea ardeleană a început bine jocul, dar a primit gol și a rămas ulterior în inferioritate numerică.

Murgia a văzut două cartonașe galbene în interval de patru minute, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a scos în evidență faptul că duelul s-a sfârșit odată cu acel moment.

„(n. r. eliminare Murgia) Am văzut bine, m-am uitat la minge și nu am văzut ce a făcut Murgia. Meciul s-a terminat acolo, când joci cu o echipă de calitatea asta, e foarte greu. Nu am nimic de reproșat la adresa jucătorilor. Am început bine meciul, până am luat golul, am lăsat spațiu să intre din linia a doua.