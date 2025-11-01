Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu "U" Cluj: "E ireal" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu “U” Cluj: “E ireal”

Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu “U” Cluj: “E ireal”

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 23:55

Comentarii
Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu U Cluj: E ireal

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

MIhai Stoica nu înțelege cum există oameni care contestă eliminarea lui Alessandro Murgia din “U” Cluj – FCSB 0-2. Fotbalistul italian a văzut două cartonașe galbene într-un interval de doar câteva minute în prima repriză, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că mijlocașul putea fi sancționat cu “roșu” chiar mai devreme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echilibrul partidei de pe Cluj Arena, disputată între “U” și FCSB, s-a rupt în minutul 39, atunci când Murgia a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault la Olaru. Inițial, italianul a fost sancționat după ce a lovit nervos cu pumnul în minge.

Mihai Stoica: “Nu merita două galbene. Merita trei”

Mihai Stoica a observat că există anumite persoane care cred că Murgia a fost eliminat prea ușor și a venit cu o replică pentru ei. Președintele CA de la FCSB a postat un mesaj pe Facebook în care a menționat ironic că mijlocașul adus de “U” de la Hermannstadt nu merita două cartonașe galbene, ci chiar trei.

E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia. E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

1. Fault din spate la Bîrligea. Galben
2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben.
3. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben“, a scris oficialul campioanei pe contul său.

Reclamă
Reclamă

FCSB a ajuns la 19 puncte și este în acest moment la egalitate de puncte cu ocupanta ultimei poziții care asigură accesul în play-off, respectiv Oțelul Galați, care are însă și un meci în minus.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
23:55
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica 0-3. “Vulturii” lui Mourinho se apropie de rivale
23:26
Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine”
23:18
Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: “Nu fac asta”
23:17
FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali
23:15
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui”
23:01
Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo – CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel”
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului