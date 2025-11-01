Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu "U" Cluj: "E ireal" - Antena Sport

MIhai Stoica nu înțelege cum există oameni care contestă eliminarea lui Alessandro Murgia din “U” Cluj – FCSB 0-2. Fotbalistul italian a văzut două cartonașe galbene într-un interval de doar câteva minute în prima repriză, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că mijlocașul putea fi sancționat cu “roșu” chiar mai devreme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echilibrul partidei de pe Cluj Arena, disputată între “U” și FCSB, s-a rupt în minutul 39, atunci când Murgia a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault la Olaru. Inițial, italianul a fost sancționat după ce a lovit nervos cu pumnul în minge.

Mihai Stoica: “Nu merita două galbene. Merita trei”

Mihai Stoica a observat că există anumite persoane care cred că Murgia a fost eliminat prea ușor și a venit cu o replică pentru ei. Președintele CA de la FCSB a postat un mesaj pe Facebook în care a menționat ironic că mijlocașul adus de “U” de la Hermannstadt nu merita două cartonașe galbene, ci chiar trei.

“E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia. E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

1. Fault din spate la Bîrligea. Galben

2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben.

3. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben“, a scris oficialul campioanei pe contul său.