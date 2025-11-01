Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! - Antena Sport

Fostul acţionar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu – în vârstă de 52 de ani – și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi s-au despărţit după şapte ani!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a fost cea care a inițiat procedura de divorț.

Cei doi au îmrepună un băiat, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de trei ani, iar Angela Martini a cerut custodia comună. Băiatul a fost născut cu o mamă surogat!

Dragoş Săvulescu şi Angela Martini călătoreau foarte mult, şi nimeni nu se aştepta la divorţ, pentru că pozau într-o familie fericită. „Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, non-stop timp de șase ani, și am făcut-o să pară ușor. Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat…”, scria Angela Martini într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Şi aşa a fost, pentru că ultimii ani din viaţa lui Dragoş Săvulescu au fost extrem de complicaţi.

De ce Dragoş Săvulescu a părăsit România?

Dragoș Săvulescu a părăsit România înainte ca poliția să îl ridice și să îl închidă, după ce a fost condamnat într-un dosar al retrocedărilor plajelor din Mamaia. Ajuns în Italia, Săvulescu şi-a apărat cauza. El s-a predat în anul 2020, în Italia, în Napoli. România a cerut în acel moment extrădarea acestuia, dar italienii au refuzat acest lucru. Astfel, instanța din Italia a transformat condamnarea într-una de doar doi ani și cinci luni, cu suspendare, nu cu executare, așa cum fostul acționar de la Dinamo București primise în România.