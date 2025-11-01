Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! - Antena Sport

Închide meniul
Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 17:39

Instagram Angela Martini

Fostul acţionar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu – în vârstă de 52 de ani – și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi s-au despărţit după şapte ani!

Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a fost cea care a inițiat procedura de divorț.

Cei doi au îmrepună un băiat, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de trei ani, iar Angela Martini a cerut custodia comună. Băiatul a fost născut cu o mamă surogat!

Dragoş Săvulescu şi Angela Martini călătoreau foarte mult, şi nimeni nu se aştepta la divorţ, pentru că pozau într-o familie fericită. „Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, non-stop timp de șase ani, și am făcut-o să pară ușor. Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat…”, scria Angela Martini într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Şi aşa a fost, pentru că ultimii ani din viaţa lui Dragoş Săvulescu au fost extrem de complicaţi.

De ce Dragoş Săvulescu a părăsit România?

Dragoș Săvulescu a părăsit România înainte ca poliția să îl ridice și să îl închidă, după ce a fost condamnat într-un dosar al retrocedărilor plajelor din Mamaia. Ajuns în Italia, Săvulescu şi-a apărat cauza. El s-a predat în anul 2020, în Italia, în Napoli. România a cerut în acel moment extrădarea acestuia, dar italienii au refuzat acest lucru. Astfel, instanța din Italia a transformat condamnarea într-una de doar doi ani și cinci luni, cu suspendare, nu cu executare, așa cum fostul acționar de la Dinamo București primise în România.

Ce avere are Dragoş Săvulescu?

Exact înainte să înceapă probleme cu legea, averea lui Dragoş Săvulescu era estimată la 10 milioane de euro. Un top 500 Forbes arată că fostul acționar al Dinamo deţinea în conturi o sumă frumoasă, provenită din afaceri imobiliare. „Am făcut bani 70-80% din imobiliare. Înainte de boom! Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”, astfel se lăuda Săvulescu despre începuturile lui în afaceri.

