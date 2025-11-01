FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 23:17

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Gigi Becali a anunțat după victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj că are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a menționat că a luat deja și o decizie în acest sens și că nu îl va vinde pe atacantul său, raportându-se la situația din prezent a clubului.

Roș-albaștrii au fost contactați de o echipă din MLS pentru o eventuală mutare a fotbalistului adus de la CFR Cluj, a mai declarat Becali. Finanțatorul a punctat că dacă echipa sa va ieși din pasa proastă și va ajunge în primele 6 în pauza de iarnă, atunci va lua în considerare să îl vândă pe Bîrligea și să-l aducă pe Louis Munteanu, jucătorul față de care Becali s-a tot arătat interesat.

Becali a refuzat o ofertă de 7 milioane pentru Bîrligea

În timpul intervenției sale într-o emisiune, latifundiarul din Pipera a menționat că încă are nevoie de Bîrligea, iar de aceea nu a luat în considerare să îl vândă. Atacantul de 25 de ani nu ar fi putut pleca oricum în această perioadă, ci abia în pauza de iarnă, când se deschide perioada de mercato. Dacă FCSB va fi într-o formă mai bună la următoarea “fereastră”, atunci patronul campioanei en-titre ar fi deschis să îl vândă pe Bîrligea.

Am 7 milioane pe Bîrligea, nu vreau să-l dau. La ora asta nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea treuie să dea goluri. (n.r. Ce face dacă revine pe pozițiile de play-off până în pauza de iarnă) E altceva, că îl dau pe ăsta cu 8-10 și l iau pe Louis Munteanu cu 3, poate omul vrea mai mult.

Dau 3 și acum pe loc, chiar dacă nu joacă. Dau 3 milioane și-l iau la iarnă. Este din America, din MLS (n.r. oferta). E jucătorul care nu se transferă acum, n-avea rost să comentez negocierea. El e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri“, a spus patronul FCSB la primasport.ro.

În 20 de meciuri jucate în acest sezon, Bîrligea a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive.

1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
