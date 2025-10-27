Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: "A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă" - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”

27 octombrie 2025, 10:05

Denisa Golgotă, în timpul unei probe la Mondialul de la Jakarta/ Profimedia

Un scandal uriaş s-a declanşat în gimnastica feminină, după Mondialele de la Jakarta. Denisa Golgotă a dezvăluit, la revenirea în ţară, că a depus plângere la Federaţie pentru hărţuire fizică, plângere care însă a fost ignorată total.

Denisa Golgotă a avut un discurs ferm şi a transmis că este favorizată o anumită gimnastă din lotul naţionale feminin. Tânăra gimnastă în vârstă de 23 de ani speră ca lucrurile să se schimbe, mărturisind că a trecut prin momente extrem de dificile.

Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire. Acuzaţii incredibile

Denisa Golgotă a dezvăluit şi ce ameninţări a putut să primească din partea unei persoane din sala de antrenament, fără să-i menţioneze numele acesteia.

“(Ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică.

(E discriminare şi din partea Federaţiei?) Cu siguranţă este, din păcate. Federaţie favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept…nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

“Nu este normal un astfel de tratament”

Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.

Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum sunt, să vină să mă întrebe cineva de cum mă simt, dacă pot să concurez. Doar doamna Corina. Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că şi aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit.

Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum a fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Eu am un vis, încă cred că ceva se va schimba după Mondial, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice“, a declarat Denisa Golgotă, la revenirea în ţară după Mondialele de gimnastică.

