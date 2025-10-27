Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: "A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă" - Antena Sport

Un scandal uriaş s-a declanşat în gimnastica feminină, după Mondialele de la Jakarta. Denisa Golgotă a dezvăluit, la revenirea în ţară, că a depus plângere la Federaţie pentru hărţuire fizică, plângere care însă a fost ignorată total.

Denisa Golgotă a avut un discurs ferm şi a transmis că este favorizată o anumită gimnastă din lotul naţionale feminin. Tânăra gimnastă în vârstă de 23 de ani speră ca lucrurile să se schimbe, mărturisind că a trecut prin momente extrem de dificile.

Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire. Acuzaţii incredibile

Denisa Golgotă a dezvăluit şi ce ameninţări a putut să primească din partea unei persoane din sala de antrenament, fără să-i menţioneze numele acesteia.

“(Ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică.