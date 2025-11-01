Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie

Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie

Publicat: 1 noiembrie 2025, 8:27

Comentarii
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia

Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna octombrie, iar cele 8,5 milioane de euro plătite în vară pentru transferul acestuia se dovedesc a fi o afacere extraordinară pentru PSV.

Dennis Man a ajuns la 4 goluri marcate în noiembrie! PSV: “Dennis on fire”

În al doilea minut de prelungiri din prima repriză, Dennis Man a primit mingea pe flancul drept, a driblat un adversar, l-a fentat pe al doilea, după care a înscris cu un şut la colţul scurt.

Nu a fost primul moment în care Dennis Man a ieşit în evidenţă în meciul contra celor de la Sittard. În minutul 17, internaţionalul român a pasat decisiv la golul lui Ismael Salibari, cel care a deschis scorul.

“Dennis on fire. Al patrulea gol marcat luna aceasta”, a fost reacţia contului oficial al celor de la PSV, extrem de mulţumiţi de prestaţiile lui Dennis Man. Pentru această partidă, el a primit nota 9.

Reclamă
Reclamă

După un început ezitant, Dennis Man a marcat primul său gol pe 4 octombrie, în victoria lui PSV de la Zwolle, cu 4-0, atunci când şi-a trecut în cont şi o pasă de gol.

Cel mai important meci de la venirea sa la PSV rămâne cel cu Napoli, din UEFA Champions League. PSV s-a impus cu 6-2, iar Dennis Man a fost autorul unei duble în partida respectivă.

Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoareAmenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
Reclamă

În urma acestui succes, PSV se află pe primul loc, cu 28 de puncte, după 11 etape. Feyenoord se află pe locul 2, cu 25 de puncte, dar urmează să joace sâmbătă împotriva celor de la FC Volendam.

  • 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • UTA, FCSB, Parma şi PSV sunt echipele din CV-ul fotbalistului de 27 de ani
  • 41 de selecţii şi 10 goluri are Dennis Man la echipa naţională a României
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
Fanatik.ro
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
9:53
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
9:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
9:38
VIDEODetroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
9:17
“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!
9:04
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg
8:58
Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! “Ar fi un lucru extraordinar”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 3 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa 6 Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei