Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie - Antena Sport

Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol.

Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna octombrie, iar cele 8,5 milioane de euro plătite în vară pentru transferul acestuia se dovedesc a fi o afacere extraordinară pentru PSV.

Dennis Man a ajuns la 4 goluri marcate în noiembrie! PSV: “Dennis on fire”

În al doilea minut de prelungiri din prima repriză, Dennis Man a primit mingea pe flancul drept, a driblat un adversar, l-a fentat pe al doilea, după care a înscris cu un şut la colţul scurt.

Nu a fost primul moment în care Dennis Man a ieşit în evidenţă în meciul contra celor de la Sittard. În minutul 17, internaţionalul român a pasat decisiv la golul lui Ismael Salibari, cel care a deschis scorul.

“Dennis on fire. Al patrulea gol marcat luna aceasta”, a fost reacţia contului oficial al celor de la PSV, extrem de mulţumiţi de prestaţiile lui Dennis Man. Pentru această partidă, el a primit nota 9.