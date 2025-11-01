Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie - Antena Sport

Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol.
Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna octombrie, iar cele 8,5 milioane de euro plătite în vară pentru transferul acestuia se dovedesc a fi o afacere extraordinară pentru PSV.
Dennis Man a ajuns la 4 goluri marcate în noiembrie! PSV: “Dennis on fire”
În al doilea minut de prelungiri din prima repriză, Dennis Man a primit mingea pe flancul drept, a driblat un adversar, l-a fentat pe al doilea, după care a înscris cu un şut la colţul scurt.
Nu a fost primul moment în care Dennis Man a ieşit în evidenţă în meciul contra celor de la Sittard. În minutul 17, internaţionalul român a pasat decisiv la golul lui Ismael Salibari, cel care a deschis scorul.
“Dennis on fire. Al patrulea gol marcat luna aceasta”, a fost reacţia contului oficial al celor de la PSV, extrem de mulţumiţi de prestaţiile lui Dennis Man. Pentru această partidă, el a primit nota 9.
Dennis on fire: fourth goal this month 🔥#PSVFOR 3-0 pic.twitter.com/TpbP0wBB3d
— PSV (@PSV) October 31, 2025
După un început ezitant, Dennis Man a marcat primul său gol pe 4 octombrie, în victoria lui PSV de la Zwolle, cu 4-0, atunci când şi-a trecut în cont şi o pasă de gol.
Cel mai important meci de la venirea sa la PSV rămâne cel cu Napoli, din UEFA Champions League. PSV s-a impus cu 6-2, iar Dennis Man a fost autorul unei duble în partida respectivă.
În urma acestui succes, PSV se află pe primul loc, cu 28 de puncte, după 11 etape. Feyenoord se află pe locul 2, cu 25 de puncte, dar urmează să joace sâmbătă împotriva celor de la FC Volendam.
- 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- UTA, FCSB, Parma şi PSV sunt echipele din CV-ul fotbalistului de 27 de ani
- 41 de selecţii şi 10 goluri are Dennis Man la echipa naţională a României
